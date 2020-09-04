Голоса россиян переведут в цифру. Почему голосование через Госуслуги становится нормой

ЦИК завершила открытое тестирование дистанционного электронного голосования — сбоев выявлено не было. Дальше — больше. Председатель ЦИК Элла Памфилова не исключает использования системы на выборах разного уровня в течение года. Рассказываем, как в России развивалась система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), какая от неё польза и насколько она безопасна.

Идея онлайн-голосования была одобрена Владимиром Путиным 23 мая 2020 года. Он подписал закон, который предусматривает внесение изменений в избирательное законодательство. Документ в принципе ввёл такое юридическое понятие, как "дистанционное электронное голосование" (ДЭГ). ДЭГ подразумевает сбор голосов граждан без использования бумажных бюллетеней, но с помощью специального программного обеспечения. Разработку системы Правительство РФ поручило Минкомсвязи и "Ростелекому".

Пилотный проект уже был обкатан в рамках голосования за поправки в конституцию. Однако без шероховатостей не обошлось: были и сбои, и атаки извне. Впрочем, все проблемы удалось решить оперативно, и на процесс голосования они не повлияли. В итоге ДЭГ воспользовалось более миллиона граждан.

19 августа "Ростелеком" отчитался о создании для ЦИК России усовершенствованного ПО, в основу которого легла система децентрализованного шифрования блокчейн. Вскоре стало известно о проведении технического тестирования ДЭГ, в котором участвовало 30 тысяч человек. Процесс полностью повторял все этапы предстоящего голосования на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях (пройдёт 11–13 сентября): регистрация заявки, авторизация и идентификация с помощью Госуслуг, голосование, подсчёт голосов.

Тестирование прошло успешно. Обошлось без сбоев, но в то же время удалось выявить потенциальные слабые места системы. А именно — использование избирателями устаревших браузеров, оптимизация под смартфоны, СМС-рассылка. Отдельно подчёркивается скорость подсчёта голосов — менее минуты.

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Следующее тестирование ДЭГ— уже открытое — прошло 31 августа. Жители Курской и Ярославской областей голосовали за местные достопримечательности. От первого субъекта в онлайн-голосовании участвовало 2233 человека, от второго — 1135. Также систему протестировали 222 члена экспертного сообщества — они выбирали лучшее место отдыха в России. "Ростелеком" снова не зарегистрировал сбоев.

Следующий этап подразумевает более масштабное использование ДЭГ. Он, повторимся, пройдёт с 11 по 13 сентября на дополнительных выборах в Госдуму в тех же Курской и Ярославской областях. Чтобы проголосовать онлайн, жителям этих регионов необходимо до 8 сентября подать заявку на онлайн-голосование через портал госуслуг. По данным Минкомсвязи, на 31 августа заявки оформило более 15 тысяч граждан.

— Наша задача, чтобы граждане могли проголосовать в один клик и понимали, что это безопасно, анонимно и просто. Это первый опыт национального масштаба с использованием всей цифровой инфраструктуры на федеральных выборах. Уровень технической готовности к электронному голосованию достаточно высокий. Платформа дистанционного голосования существует не автономно, а в рамках общей инфраструктуры электронного правительства. Это даёт нам дополнительные преимущества. Во-первых, мы используем существующую систему авторизации пользователей на Госуслугах, что обеспечивает 100%-ную идентификацию граждан. Во-вторых, инфраструктура электронного правительства позволит взять на себя часть пиковой нагрузки в момент выборов, — комментирует развитие системы глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Для чего вообще создаётся ДЭГ?

Думаем, ответ более чем очевиден — это удобно. Едва ли кто-то поспорит, что с появлением сайта "Госуслуги" взаимодействовать с государством в принципе стало проще и удобнее. Многие процедуры, которые раньше требовали личного присутствия человека в МФЦ, теперь можно провести, взяв в руки смартфон. То же самое в долгосрочной перспективе может произойти и с голосованием.

В первую же очередь, как считает председатель ЦИК Элла Памфилова, ДЭГ навсегда решит проблему досрочного голосования. Мол, зачем его проводить, если гражданин РФ и так сможет проголосовать практически из любой точки мира онлайн.

Во-вторых, случаи голосования на дому сведутся к минимуму. — У нас сократятся до минимума потребности в тех процедурах многообразных, в тех видах и способах голосования, которые мы сейчас применяем, — говорит председатель ЦИК.

В-третьих, ДЭГ удешевит проведение голосования для государства в принципе. — Если большая часть избирателей будет электронно выбирать в масштабах страны этот вид голосования, мы сэкономим массу бумаги, транспортные расходы и многое другое. Конечно, это очень перспективное голосование, — добавляет Элла Памфилова.

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В конце концов, механизм электронного голосования является надёжным, прозрачным и публичным инструментом определения мнения граждан. ДЭГ минимизирует влияние человеческого фактора на голосование. А это влечёт за собой снижение вероятности вмешательства в ход выборов.

— Важно учитывать технологические особенности ДЭГ, где идентификация проходит посредством сайта госуслуг, на котором зарегистрировано и которым пользуется действительно большое количество россиян. И если мы планируем активно внедрять цифровизацию для создания прекрасной России будущего, то ДЭГ — это логичное дополнение той системе, которая уже существует, — рассказал Лайфу Никита Куликов, к.ю.н., генеральный директор АНО "Правороботов".

Опыт России уникальный?

И да, и нет. Россия занимает лидирующие позиции в мире по использованию дистанционных форматов голосования на выборах. И, разумеется, наша страна не является единственной, кто использует систему электронного голосования. Её применяли в разных странах мира: в США, во Франции, Германии, Швейцарии, Австралии, Канаде и не только.

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Например, в Эстонии более 43% граждан голосуют на выборах при помощи Интернета. В Швейцарии, судя по опросам, введение интернет-голосования на выборах всех уровней поддерживает более 70% населения. Можно смело говорить, что введение ДЭГ стало международным трендом.

— Дистанционное голосование используется в целом мире. Однако применения ДЭГ в таком ракурсе, как в России, пока ещё нигде нет. В ряде стран видно внедрение технологичного голосования. В некоторых странах под дистанционным голосованием подразумевается голосование на бумаге по почте. Так что Россия в этом аспекте является первопроходцем, и если мы сами сейчас учимся на своих ошибках и дорабатываем их, то другие страны по итогу возьмут за пример именно наши наработки, — рассуждает Никита Куликов.

Это безопасно?

При организации дистанционного голосования в России будет использоваться блокчейн. Построенная на этой технологии разработка — полностью российская. Благодаря блокчейну и шифрованию данных голосование становится прозрачным и безопасным.

— Система совершенствуется постоянно, особенно по результатам таких серьёзных испытаний, как голосование в Мосгордуму и голосование по поправкам к конституции. Также формулируются требования к желающим принять участие в голосовании, для того чтобы не повторились случаи, когда некоторые пользователи новых аккаунтов не смогли принять участие дистанционно. А благодаря изучению поведения пользователей, изучению пиковых нагрузок система и наблюдатели учатся распознавать, когда голосование идёт в штатном режиме, а когда на систему идёт атака извне. Но, учитывая, что архитектура ДЭГ построена на блокчейне, а все логи поведения в Сети записываются, волеизъявлению граждан ничего не угрожает, — говорит эксперт из АНО "Правороботов".