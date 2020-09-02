Русификатор для Netflix. Зачем владельцам СТС и more.tv американский онлайн-кинотеатр?

"Национальная медиагруппа" (НМГ) стала оператором онлайн-кинотеатра Netflix в России. Рассказываем, почему иностранная компания пошла на сделку, что с неё поимеет потребитель и послужит ли она примером для подражания другим зарубежным компаниям.

Зачем Netflix пошёл на сделку?

Резонный вопрос. Ведь номинально этот онлайн-кинотеатр был доступен в России с 2015 г. Ответ на него кроется в нюансах российского законодательства. В 2017 г. был принят так называемый закон об онлайн-кинотеатрах. Он подразумевает ограничение работы в России тех VoD-сервисов, которые финансируются иностранцами. Российскому юридическому лицу должно принадлежать не менее 80% акций совместного предприятия (СП).

Другим ограничением, которое прописано в законе, является количество подписчиков. Иностранный сервис обязан найти локального партнёра, если его аудитория превысила 100 тыс. подписчиков. Как раз эту отметку Netflix и пробил в России в конце прошлого года.

У многих возникает вопрос, какую форму сотрудничества выбрали НМГ и Netflix. Ведь о создании СП не было объявлено. — Судя во всему, НМГ становится дистрибьютором контента​ Netflix и ​оператором "франшизы"​ — такая схема уже была опробована с каналами ​Viasat, — пояснили Лайфу в РАЭК.

Стоит отметить, что на НМГ выбор Netflix, вероятно, пал не просто так. "Национальная медиагруппа" является одним из крупнейших медиахолдингов в России. Компания управляет "СТС Медиа", каналами РЕН ТВ и "Пятый", а также имеет большой опыт в представлении зарубежных медиакомпаний в России. Например, НМГ уже ведёт бизнес с Discovery, Turner Media и упомянутой Viasat.

А что получим с этого пользователя?

С точки зрения бизнеса от обсуждаемой сделки выиграют обе стороны. Netflix сможет легально работать в России, а отечественные контент-мейкеры смогут использовать новую площадку для продвижения своих фильмов и сериалов как на домашнем рынке, так и, возможно, в других странах. Уже известно, что доступ к 40 российским фильмам откроется на старте новой версии. А до конца года их число вырастет до 100.

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Кинокритик и программный директор первого фестиваля сериалов "Пилот" Егор Москвитин считает, что в скором времени на Netflix будет представлен весь спектр российских производителей контента. — Предположу, что будут и оригинальные истории. Несколько месяцев назад Александр Цекало в одном из интервью говорил, что именно это законодательное препятствие и является причиной, почему Netflix не снимает в России собственные сериалы, как он это делает в Восточной Европе, Южной Азии и т.д. Теперь же российские сериалы, сделанные специально для Netflix, — неизбежное будущее, — говорит эксперт.

Контент — хорошо. Но главное в этой истории — российские пользователи получат ещё один удобный сервис. Да, Netflix уже несколько лет работает в России. Однако всё это время у него не было интерфейса, переведённого на русский язык. Теперь будет. То же самое касается и контента. Раньше онлайн-кинотеатр дублировал на русский язык и обеспечивал субтитрами лишь некоторые проекты. Теперь адаптированных сериалов и фильмов станет больше.

Оплачивать контент отныне можно рублями, а не валютой. Правда, на цене это сильно не скажется. Базовая подписка на месяц будет стоить 599 руб., стандартная — 799 руб., премиальная — 999 руб. Алексей Бырдин, директор ассоциации "Интернет-видео", считает ценник слишком большим. Мол, он может помешать Netflix конкурировать с локальными игроками. — Средняя цена на подобные сервисы составляет 265 руб. Netflix дороже больше чем в 2–3 раза. Поэтому цена безусловно будет ограничивать рост сервиса сверху, — говорит эксперт.

А что с этого государству?

Netflix — не первая иностранная интернет-компания, которая решила выйти в России из серой зоны. До этого, например, музыкальный сервис Spotify погнался за русскоязычными слушателями с помощью МТС. Оба случая, считают в РАЭК, хороший пример локализации той схемы, о которой в последнее время много говорилось на экспертных площадках вроде Russian Internet Week, а также в государственных кругах и бизнес-сообществе.

— Позитивный момент заключается именно в том, что Netflix выходит на российский рынок в партнёрстве с локальным игроком, то есть будет подчиняться российскому законодательству, платить налоги, пополняя бюджет, — рассказали Лайфу в РАЭК.

Станет ли это трендом ближайших лет? Эксперты говорят, что с учётом законодательства сценарий, по которому решил работать Netflix, неизбежен для остальных зарубежных онлайн-сервисов и интернет-компаний.

— Я думаю, Disney+ и HBO Max в скором времени повторят эту процедуру, поскольку законодательство отлито в граните и рынок растёт. По итогам прошлого года Россия стала одним из самых быстрорастущих рынков с точки зрения аудиовизуальных стриминговых сервисов. Поэтому Spotify и активизировался, — рассуждает Егор Москвитин.