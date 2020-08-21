Смартфон вместо кассы. В России появился новый законный способ приёма платежей

Российские банки начали тестировать программу, в рамках которой любой смартфон можно использовать вместо традиционного POS-терминала. В основе новой технологии лежат система быстрых платежей (СБП) и QR-коды. Эта инициатива может привести к увеличению торговых точек, принимающих безналичный расчёт. Рассказываем, как работает технология и есть ли у неё изъяны.

Что случилось?

Издание "Коммерсант" сообщает, что СКБ-банк приступил к тестированию мобильного приложения, которое позволит смартфонам принимать платежи, словно POS-терминалы. Разработчиками опция позиционируется как удобная и полностью легальная альтернатива карточным платежам и денежным переводам. В первую очередь клиентами новой системы видятся частные предприниматели, для которых традиционный эквайринг обходится дорого. По словам представителей СКБ-банка, первыми доступ к продукту получат клиенты "Делобанка". На сайте кредитной организации отмечается, что новой опцией можно воспользоваться уже сейчас.

"Делобанк" выделяет несколько преимуществ куайринга. Во-первых, низкая комиссия — от 0,4%. Для сравнения: карточный эквайринг стоит в два с лишним раза дороже — от 1%. Во-вторых, средства зачисляются на личный счёт предпринимателя моментально. В случае с пластиком деньги задерживаются на сутки и больше. В-третьих, продавец может воспользоваться куайрингом без приобретения дополнительного оборудования и специального ПО. В традиционной схеме безналичного расчёта бизнесмены вынуждены тратиться на покупку POS-терминалов и ПО.

Как это работает?

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Есть три варианта использования куайринга. Первый. Продавец через банковское приложение выводит на экран смартфона QR-код. Клиент сканирует его камерой уже своего смартфона и подтверждает платёж. Эта схема считается универсальной для любых торговых точек, начиная от салонов красоты и заканчивая продовольственными магазинами.

Второй. Продавец генерирует статический QR-код, распечатывает его и размещает на прилавке. Покупатель сканирует картинку и подтверждает оплату. Удобно для офлайн-точек и точек без эквайринга: парковки, рынки, аренда транспорта последней мили и не только.

— Кейсы наших клиентов доказывают, что приём безналичных платежей помогает увеличить выручку. Именно поэтому более 70% торговых точек, по данным ИТ-компании "Эвотор", принимают карты. Доля безналичного торгового оборота в малом и среднем бизнесе уже превышает 50%, — говорит Андрей Романенко, генеральный директор ИТ-компании "Эвотор". "Эвотор" является кассовым оператором 25% предпринимателей в России.

Третий. Для торговли в интернет-магазинах, соцсетях и не только. Продавец генерирует QR-код и размещает его на сайте или в шапке профиля. Покупатель снова сканирует изображение и подтверждает платёж.

Важно отметить, что в каждом случае происходит фискализация чека. Квитанцию можно отправить как по СМС, так и по электронной почте. А важно это потому, что в 2019 году был принят ФЗ-54 "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в РФ", который обязывает всех предпринимателей формировать фискальные чеки.

Подобная система в России применяется впервые?

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И да и нет. С одной стороны, СКБ-банк — действительно первый крупный игрок, который сумел подвязать куайринг к СБП. С другой — ещё летом прошлого года Сбербанк наперекор Системе быстрых платежей от Центробанка запустил сервис "Плати QR". Последний от решения "Делобанка" отличается несколькими пунктами.

Во-первых, поскольку "Плати QR" работает не по СБП, комиссия в Сбербанке выше — от 0,6%. Что, впрочем, всё равно меньше, чем у карточного эквайринга. Во-вторых, предприниматель получает деньги не моментально, а на следующий день после транзакции. В-третьих, "Плати QR" жёстко привязан к экосистеме Сбербанка. Изначально покупатели могли расплатиться по QR-коду только через приложение Сбербанка. Сегодня опция доступна и пользователям банка "Тинькофф".

Смартфон можно превратить в POS-терминал только с помощью QR?

Нет. Все знают, что с помощью модуля NFC смартфонами можно расплачиваться в магазинах. Но есть технология, которая позволяет смартфонам принимать платежи с других телефонов или банковских карт, оборудованных NFC.

Система называется SoftPOS. Она создана и протестирована компанией Visa ещё в 2018 году. В 2019-м технологию официально анонсировали на выставке IFA в Берлине. Инициатором проекта тогда стала компания Samsung. Судя по всему, корейцам технология понадобилась для рекламы своей программно-аппаратной платформы безопасности для Android — Knox.

Собственно, изначально SoftPOS работала только на смартфонах Samsung. Однако довольно быстро начали появляться и универсальные решения. Например, в том же 2019 году стартап из "Сколково" Tap2Go совместно с ВТБ и "Промсвязьбанком" (ПСБ) анонсировал приложение, которое превращает в POS-терминал практически любой Android-смартфон с NFC. У Сбербанка вскоре запустился пилот Tap on Phone.

В конце концов, существует огромное множество подключаемых модулей, которые превращают смартфоны в POS-терминалы. Подобные решения называются mPOS.

А мне-то что с того?

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Вопрос резонный. Ведь всё перечисленное в первую очередь касается непосредственно предпринимателей. Но что получат покупатели?

Во-первых, безналичный расчёт появится везде, где его раньше не было. В первую очередь это касается всевозможных салонов красоты, рынков, небольших киосков и т.д.

Кто-то может возразить, что он и так не испытывает с этим проблем, поскольку везде можно перевести деньги по номеру телефона. Данная опция действительно пользуется большой популярностью среди ипэшников. Однако каждый предприниматель, который злоупотребляет переводами с карты на карту, рискует попасть в поле зрения ФНС. Ибо так бизнесмен не платит налоги. Поэтому не все продавцы рады переводам.

Во-вторых, традиционные "прикладывания" карт и смартфонов удобнее QR-кодов. Но в то же время пиксельные изображения позволяют расплачиваться быстрее, чем переводами с карту на карту.

В-третьих, в ряде случаев упростится и онлайн-шопинг. В идеале вместо формы для банковской карты, заполнять которую всегда утомительно, онлайн-магазины начнут предлагать QR-код. Отсканировал. Заплатил. Ждёшь посылку.

В конце концов, бесконтактные платежи станут доступны владельцам смартфонов без NFC. А таких всё ещё много. По данным "М.Видео-Эльдорадо", половина проданных в 2019 году смартфонов не имели NFC.

— Оплата картой привычнее для покупателя, однако у QR-платежей также есть свои преимущества. С помощью QR-кода можно оплатить покупку, даже если с собой нет наличных, банковской карты и смартфона с NFC (многие старые либо бюджетные модели телефонов не поддерживают бесконтактные платежи), — объясняет Андрей Романенко из "Эвотора".

Сначала смартфоны вытеснили наличные, сейчас нажимают на банковские карты, а завтра похоронят POS-терминалы?

Что касается вытеснения наличных. Россияне действительно помешаны на банковских картах и бесконтактных платежах. По данным аналитического агентства The Boston Consulting Group, с 2010 по 2018 год количество безналичных расчётов на одного человека в России увеличилось с 5,8 до 172 раз в год. Ещё из исследования следует, что Россия является абсолютным лидером по платежам смартфонами.

Согласно исследованию Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), на 2020 год 60% жителей России регулярно пользуются бесконтактными платежами. При этом 26% россиян расплачиваются именно смартфонами.

Если верить компании "Смартфин" (владеет 70% рынка мобильного эквайринга в РФ), то растёт и популярность смартфонов-терминалов. С января по июнь 2020 года объём мобильного эквайринга вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Значит ли это, что через пару лет мы всегда будем расплачиваться прикладываниями смартфона к смартфону? Например, генеральный директор "Эвотора" так не считает. Хотя и признаёт, что технология займёт нишу самозанятых граждан и курьерских служб.

— Серьёзной конкуренции смарт-терминалам на Android в ближайшие годы смартфоны не смогут составить. Сейчас доля смарт-терминалов на рынке онлайн-касс составляет около 20%. Рынок развивается в сторону умных устройств "три в одном", — отметил Андрей Романенко.

По его словам, выбирая между дешёвым эквайрингом и функциональностью, большой и средний бизнес предпочтёт второе, поскольку продвинутые устройства предлагают несравнимо больше возможностей. Например, совмещают функции онлайн-кассы, POS-терминала и компьютера с доступом к облачным сервисам для управления бизнесом.

А подводные камни?

С точки зрения безопасности больше всего вопросов к QR-кодам. В Китае весь банкинг сосредоточен на них. А посему на их примере можно выделить несколько несовершенств новой системы.

Первая и самая большая проблема QR-кодов в том, что человек никогда наперёд не знает, что в них зашифровано. В 2017 году, выступая на Национальном народном конгрессе в Пекине, компания iFlytek заявила, что более 23% вирусов и троянов в Китае распространяется именно через коды.