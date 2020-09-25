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Cбой в Telegram: О проблемах сообщают пользователи из России, Белоруссии и Украины

У юзеров возникли сложности с подключением к приложению и с отправкой сообщений.

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Фото: © pixabay

Сбои в работе мессенджера Telegram заметили пользователи из России, Украины, Белоруссии, стран Европы и Латинской Америки. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает подобные неполадки.

Так, о сбое сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова, Минска, а также жители Франции, Германии, Сингапура, Бразилии, Аргентины. У 72% возникли проблемы с подключением к приложению, у 27% не отправляются сообщения.

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Сообщества удаляются без предупреждений, администраторы получают ограничения на пользование мессенджером.

При этом это второй сбой у мессенджера за последние 4 дня. Ранее, 21 сентября, проблемы возникли у юзеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

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