Cбой в Telegram: О проблемах сообщают пользователи из России, Белоруссии и Украины

Сбои в работе мессенджера Telegram заметили пользователи из России, Украины, Белоруссии, стран Европы и Латинской Америки. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает подобные неполадки.
Так, о сбое сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова, Минска, а также жители Франции, Германии, Сингапура, Бразилии, Аргентины. У 72% возникли проблемы с подключением к приложению, у 27% не отправляются сообщения.
Telegram начал массово удалять каналы 18+Сообщества удаляются без предупреждений, администраторы получают ограничения на пользование мессенджером.
При этом это второй сбой у мессенджера за последние 4 дня. Ранее, 21 сентября, проблемы возникли у юзеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
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