Cбой в Telegram: О проблемах сообщают пользователи из России, Белоруссии и Украины

Сбои в работе мессенджера Telegram заметили пользователи из России, Украины, Белоруссии, стран Европы и Латинской Америки. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает подобные неполадки.

Так, о сбое сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова, Минска, а также жители Франции, Германии, Сингапура, Бразилии, Аргентины. У 72% возникли проблемы с подключением к приложению, у 27% не отправляются сообщения.