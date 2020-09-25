Оповещения и листовки. Кучерена объяснил, почему Россия не может перенять американский опыт борьбы с педофилами

Кучерена о борьбе с педофилами в США и в России

Адвокат Анатолий Кучерена оценил американскую практику, когда после освобождения педофила из тюрьмы, в районе, где он проживает, вывешиваются листовки с его портретом и предупреждением. По словам эксперта, в России такое невозможно - личность человека защищает закон.

- У нас это не возможно, потому что у нас есть закон о защите персональных данных, и я уверяю вас, что вы будете против чтобы кто-то вторгался активно в вашу частную жизнь и пытался на столбах, извините, развешивать информацию о конкретном человеке, - заявил он в эфире шоу "Дайте сказать".

Кучерена отметил, что, возможно, по той же причине в России до сих пор не создан реестр педофилов, хотя такая инициатива обсуждается в Госдуме не первый год. Кроме того, существует опасность невиновного человека поместить в этот реестр из-за злоупотреблений на местах.

- Конечно, человек, который подозревается в совершении преступления, - это одна ситуация. Человек, который по приговору суда уже от сидел это, - это уже другая ситуация. Сколько было таких случаев, в том числе которые я изучал, когда подозревали человека в педофилии а оказалось, что его там вообще не было, - рассуждает адвокат. - Нельзя, чтобы это было сведением счетов. Поэтому осторожность законодателей в этом смысле тоже можно понять.