Оповещения и листовки. Кучерена объяснил, почему Россия не может перенять американский опыт борьбы с педофилами

Кучерена о борьбе с педофилами в США и в России
Адвокат Анатолий Кучерена оценил американскую практику, когда после освобождения педофила из тюрьмы, в районе, где он проживает, вывешиваются листовки с его портретом и предупреждением. По словам эксперта, в России такое невозможно - личность человека защищает закон.
- У нас это не возможно, потому что у нас есть закон о защите персональных данных, и я уверяю вас, что вы будете против чтобы кто-то вторгался активно в вашу частную жизнь и пытался на столбах, извините, развешивать информацию о конкретном человеке, - заявил он в эфире шоу "Дайте сказать".
"Девочки были бы живы". Адвокат Кучерена рассказал, что могло бы остановить рыбинского маньякаГость шоу "Дайте сказать!" занял принципиально жёсткую позицию по отношению к матери убитых детей.
Кучерена отметил, что, возможно, по той же причине в России до сих пор не создан реестр педофилов, хотя такая инициатива обсуждается в Госдуме не первый год. Кроме того, существует опасность невиновного человека поместить в этот реестр из-за злоупотреблений на местах.
- Конечно, человек, который подозревается в совершении преступления, - это одна ситуация. Человек, который по приговору суда уже от сидел это, - это уже другая ситуация. Сколько было таких случаев, в том числе которые я изучал, когда подозревали человека в педофилии а оказалось, что его там вообще не было, - рассуждает адвокат. - Нельзя, чтобы это было сведением счетов. Поэтому осторожность законодателей в этом смысле тоже можно понять.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать!" с Кучереной смотрите здесь.
Другая сторона закона. Почему следователь в Нижнем Новгороде отпустил насильника и убийцуПосле недавнего нашумевшего убийства девушки в Нижнем Новгороде стало понятно, что в регионе появился серийный насильник. Как выяснилось, его можно было бы давно остановить, если бы дело не попало к одному из местных следователей. Несмотря на веские улики, он отпустил на свободу главного подозреваемого, после чего череда преступлений продолжилась.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова предложила запретить освобождать педофилов по УДО, а также ужесточить меры по контролю за педофилами, в частности установить за ними пожизненный надзор и создать их реестр. Поводом стала трагедия в Рыбинске, где мужчина жестоко расправился над малолетними дочерьми своей сожительницы. Выяснилось, что 40-летний Виталий Молчанов уже был судим за аналогичное тяжкое преступление. Он уже дал признательные показания.
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