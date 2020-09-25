"Я не перейду черту". Джигурда рассказал о реакции жены на откровенное видео с Волочковой

Актёр Никита Джигурда прокомментировал недавнее скандальное видео, где он вместе с Анастасией Волочковой разыгрывает пошлую версию "Аленького цветочка", и рассказал, как на ролик отреагировала его супруга, фигуристка Марина Анисина.
— Я всё-таки артист. Но Марина Анисина знает, что я никогда не перейду ту черту, которую переступают многие. К тому же Марина и Анастасия постоянно контактируют. И они созванивались в этот же вечер, — признался сценарист в беседе с "Телепрограммой", отметив, что с супругой они прошли "Крым и Рим" во время его выступлений в ночных клубах.
Джигурда также добавил, что называет Волочкову доченькой не просто так, а с женой они часто приезжают к балерине в гости. При этом он подчеркнул, что на записи они с артисткой не находятся в состоянии алкогольного опьянения.
"Решил поддержать". Джигурда вслед за Волочковой приехал в Дивеевский монастырь, нарушив карантинПолиция составила на шоумена протокол об административном нарушении.
— Мы же знаем, на что реагирует народ. Договариваемся и играем. А если мы будем трезвые, то кому это надо. По рюмочке накатим, а играем так, словно мы выпили каждый по пузырю, — сказал шоумен, заявив, что после съёмки ролика "пьяные маски" были сняты.
Напомним, скандальное видео появилось в Сети около недели назад. На нём балерина просит Джигурду привезти ей "чудище для сексуальных утех" из заморских стран, а тот, в свою очередь, заявил, что у артистки настоящая грудь "и соски, и храм мамы".
WOW-stars
Чехова устроила голую фотосессию в турецком отеле, и эти кадры лучше никогда не видеть её сыну
сегодня в 13:31
Седокова показала, как они с мужем проводят медовый месяц, но такая пошлость понравилась не всем
сегодня в 09:40
51-летняя принцесса шокировала публику, надев на премьеру прозрачное платье и забыв про нижнее бельё
вчера в 09:30
Комментариев: 0