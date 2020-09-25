"Я не перейду черту". Джигурда рассказал о реакции жены на откровенное видео с Волочковой

Актёр Никита Джигурда прокомментировал недавнее скандальное видео, где он вместе с Анастасией Волочковой разыгрывает пошлую версию "Аленького цветочка", и рассказал, как на ролик отреагировала его супруга, фигуристка Марина Анисина.

— Я всё-таки артист. Но Марина Анисина знает, что я никогда не перейду ту черту, которую переступают многие. К тому же Марина и Анастасия постоянно контактируют. И они созванивались в этот же вечер, — признался сценарист в беседе с "Телепрограммой", отметив, что с супругой они прошли "Крым и Рим" во время его выступлений в ночных клубах.

Джигурда также добавил, что называет Волочкову доченькой не просто так, а с женой они часто приезжают к балерине в гости. При этом он подчеркнул, что на записи они с артисткой не находятся в состоянии алкогольного опьянения.

— Мы же знаем, на что реагирует народ. Договариваемся и играем. А если мы будем трезвые, то кому это надо. По рюмочке накатим, а играем так, словно мы выпили каждый по пузырю, — сказал шоумен, заявив, что после съёмки ролика "пьяные маски" были сняты.