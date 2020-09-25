Седокова показала, как они с мужем проводят медовый месяц, но такая пошлость понравилась не всем

Недавно 37-летняя Анна Седокова отметила радостное событие — певица тайно вышла замуж за своего избранника, 28-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Однако штамп в паспорте не лишил отношения страсти, а артистку — желания выкладывать откровенные фото.

Фото © Instagram / annasedokova

Экс-солистка "ВИА Гры" поделилась в "Инстаграме" горячим кадром с новоиспечённым супругом. На эффектном снимке спортсмен страстно держит за шею свою избранницу, которая нежно к нему прильнула. Для пикантной съёмки Анна выбрала образ под стать — надела бельё и чулки.

Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии Из поста Анны Седоковой в "Инстаграме"

Фото © Instagram / annasedokova

Провокационное фото вызвало противоречивые эмоции у подписчиков. Одни писали, что кадр получился вульгарным и пошлым, другие — что не стоит выставлять свои отношения напоказ. Однако многие просто порадовались за пару, отметив, что снимок вышел красивым.

Аня, поменьше показывай своё счастье, если хочешь его продлить🤦🏼‍♀️ счастье любит тишину Arinapalatka

По-моему, сексуальность женщины можно показать более красиво, а это вульгарность виагровская 2000 года... Aniccca

Фото © Instagram / annasedokova, janis.timma

Какое-то бесстыдство тут, я понимаю, что вам уже и голым не стыдно, но вот это как-то противно Olya_0172

Супер! Сейчас начнутся ворчания и причитания))) вспомнят, сколько у Ани детей и что она же мать 🤣 а на самом деле всё очень круто! Вы молодцы! Annabukhtik1108