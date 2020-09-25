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Чехова устроила голую фотосессию в турецком отеле, и эти кадры лучше никогда не видеть её сыну

Артистка наслаждается местной природой и колоритом, но не забывает о своих фанатах.

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Фото © Instagram / achekhova

42-летняя Анфиса Чехова отправилась на отдых в Турцию и, зарядившись положительными эмоциями, решила порадовать мужскую часть своего инстаграма. Ведущая снялась во время водных процедур в ванной своего номера и не стала прятать от подписчиков откровенный кадр.

Фото © Instagram / achekhova

Фото © Instagram / achekhova

Артистка позировала, сидя спиной к камере и сняв с себя почти всю одежду. Самое пикантное место прикрывал лишь кусочек прозрачной ткани. Анфиса выпрямила спину и завела руку за голову, чтобы ещё лучше был виден контраст между тонкой талией и пышными формами.

Фото © Instagram / achekhova

Фото © Instagram / achekhova

Мужская часть аудитории, к которой обратилась в посте "секс-гуру", пришла в восторг от откровенного снимка. Многие девушки тоже восхитились внешними данными артистки, отметив, что сексуальность заключается не в худобе, а в аппетитных формах. Однако у некоторых очередной жаркий кадр вызвал недоумение, ведь его может увидеть сын Анфисы. К тому же один из пользователей разглядел недочёты в фигуре, о чём поспешил заявить.

А сын увидит, ничего?

miniak73

С целлюлитом

rusaqua.pro

Фото © Instagram / achekhova

Фото © Instagram / achekhova

Богиня!🔥💓 Я хоть и не мужчина, но всегда с удовольствием оцениваю ваши фотографии более обнажённого характера)

yanhelena1981

О Боги... Вот это красота... Да простят меня фитоняшки... Но женская сексуальность... Вот она... Анфиса... продолжай... продвигай женскую сексуальность...


natusik18

Впрочем, Чехова со своеобразным юмором ответила негативно настроенным комментаторам. "Не переживайте, сын считает, что у его мамы самая пухленькая и красивая попа на свете", — парировала она. Напомним, артистка воспитывает восьмилетнего сына, рождённого от актёра Гурама Баблишвили.

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Артистка наслаждается статусом законной супруги.

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