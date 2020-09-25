Чехова устроила голую фотосессию в турецком отеле, и эти кадры лучше никогда не видеть её сыну

42-летняя Анфиса Чехова отправилась на отдых в Турцию и, зарядившись положительными эмоциями, решила порадовать мужскую часть своего инстаграма. Ведущая снялась во время водных процедур в ванной своего номера и не стала прятать от подписчиков откровенный кадр.

Фото © Instagram / achekhova

Артистка позировала, сидя спиной к камере и сняв с себя почти всю одежду. Самое пикантное место прикрывал лишь кусочек прозрачной ткани. Анфиса выпрямила спину и завела руку за голову, чтобы ещё лучше был виден контраст между тонкой талией и пышными формами.

Фото © Instagram / achekhova

Мужская часть аудитории, к которой обратилась в посте "секс-гуру", пришла в восторг от откровенного снимка. Многие девушки тоже восхитились внешними данными артистки, отметив, что сексуальность заключается не в худобе, а в аппетитных формах. Однако у некоторых очередной жаркий кадр вызвал недоумение, ведь его может увидеть сын Анфисы. К тому же один из пользователей разглядел недочёты в фигуре, о чём поспешил заявить.

А сын увидит, ничего? miniak73

С целлюлитом rusaqua.pro

Фото © Instagram / achekhova

Богиня!🔥💓 Я хоть и не мужчина, но всегда с удовольствием оцениваю ваши фотографии более обнажённого характера) yanhelena1981

О Боги... Вот это красота... Да простят меня фитоняшки... Но женская сексуальность... Вот она... Анфиса... продолжай... продвигай женскую сексуальность...

natusik18