Очевидцы разглядели штопор у дочери Конкина в день её гибели и предположили, что она пришла в бассейн пьяной

Дочь актёра Владимира Конкина София пришла в день трагедии в фитнес-клуб, будучи пьяной, по крайней мере, об этом рассказали очевидцы Пятому каналу. По словам управляющей учреждения, от девушки пахло алкоголем, её рвало красным вином, а в сумке нашли пробку и штопор.
Кроме того, как сообщили представители фитнес-клуба, мачеха погибшей во время звонка интересовалось, была ли София пьяной.
Однако, как рассказала телеканалу директор артиста Елена Переслени со ссылкой на медэкспертов, в крови девушки не нашли следов алкоголя, но официальное заключение по этому поводу пока не выдано.
— Сейчас ничего не известно, ничего. Будет справка на руках, и будут разговоры. Потому как сейчас был звонок от этих медэкспертов, и они сказали: "Не обнаружен алкоголь в крови". Я передам потом сведения. Сейчас больше ничего не говорю, — уточнила Елена.
Родственники Конкина узнали о госпитализации дочери актёра в течение часа, но не поверилиПлемянница умершей подумала, что в ночи ей позвонил мошенник.
Отмечается, что экспертиза на наличие алкоголя в организме умершей планируется только на следующей неделе, поэтому официально что-то утверждать пока не возможно.
Как ранее сообщал Лайф, София Конкина утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов. О её смерти стало известно лишь спустя два дня, а следствие проверяет криминальную версию произошедшего, поскольку София отлично плавала.
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