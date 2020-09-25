"Он тоже не подарок". Жительница Курска объяснила в суде, почему избила и обматерила сына в такси

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Жительница Курска, прославившаяся благодаря скандальному видео с избиением сына в такси, заявила в суде, что ругалась с ребёнком, но на самом деле любит его.

— Да, я ругалась с сыном. Он тоже не подарок. Но, как вы считаете, я могу такое совершить? Я его люблю на самом деле. У него трудный характер тоже. Я попрошу помыть посуду, а он меня посылает. Я его никогда сильно не била. Никаких телесных повреждений нет, — призналась женщина в ходе заседания.

Отмечается, что её младшего ребёнка, которому всего год и четыре месяца, забрали в детский дом, старший сын сейчас находится у бабушки, однако его представителем является сотрудник специализированного учреждения.

При допросе мальчика выяснилось, что он боится своей матери, уточнила на заседании следователь. Кроме того, по данным правоохранителей, женщина умышленно причиняла вред старшему ребёнку, систематически избивая его, а в воспитании младшего не принимает никакого участия. Прокурор также сообщил, что горе-мать злоупотребляет спиртными напитками, но адвокат обратил внимание, что она не стоит на учёте в психдиспансере.

Следствие просило отправить женщину под арест, так как она может повлиять на показания свидетелей, в частности сына, однако суд пока только продлил срок задержания на 72 часа.