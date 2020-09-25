Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Эмоции меня пересилили". Водитель из Петербурга объяснил нападение на женщину с детьми — видео

Житель Северной столицы отметил, что не бил, а просто оттаскивал пострадавшую от себя и своего авто.

798

Видео © LIFE

Водитель из Санкт-Петербурга Александр Векшин, который набросился на женщину с детьми за то, что она сделала ему замечание, рассказал Лайфу, что выбежал из машины, чтобы оттащить даму от автомобиля.

Мужчина отметил, что на дороге, по которой он ехал, движение не запрещено, во всяком случае, там нет соответствующих знаков, однако местные жители считают по-другому. Началось всё, по его словам, с того, что он уступил дорогу женщине с детьми, на что пешеход стала говорить, что он "здесь всем надоел", и бить машину.

Эмоции меня пересилили, но я выбежал, чтобы оттащить её от машины, не для того, чтобы нанести какие-то повреждения. <...> Я её взял за куртку, а она схватилась за ремень сумки, — уточнил Александр.

По словам Векшина, на кадрах видно, как он пытается "отцепить руку" женщины от сумки, в ходе чего получил два удара по лицу. Сразу после того, как ему удалось освободиться, водитель сел в машину, но тут женщина достала телефон и начала снимать петербуржца, говоря, что его ждут проблемы. Мужчина признал, что вновь не смог совладать с эмоциями.

В Петербурге неадекватный водитель избил женщину на глазах у её детей из-за замечания — видео

Местные жители рассказали, что и раньше замечали за мужчиной агрессивное поведение.

Сегодня состоялось заседание суда, на котором следствие просило взять Векшина под арест, аргументируя это тем, что у него нет регистрации на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также постоянной работы.

Однако мужчина объяснил, что уже четыре года живёт в Северной столице с гражданской супругой и её маленьким ребёнком и не намерен менять место жительства или скрываться. Он также рассказал, что ведёт онлайн-тренировки и имеет постоянный заработок, а в возникшем конфликте считает виновными обе стороны. Арестовывать Векшина суд не стал.

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на соседа по дому.

Выбор редакции

Петербуржец установил мировой рекорд, протащив 43-тонный самолёт — видео

сегодня в 12:44

В Петербурге неадекватный водитель избил женщину на глазах у её детей из-за замечания — видео

вчера в 17:14

Власти Москвы начали выводить из резерва койки для больных коронавирусом

сегодня в 14:20

Очевидцы указали на опьянение у дочери Конкина в день трагедии. Информацию опровергла директор артиста

сегодня в 15:15

Женатый депутат поцеловал грудь любовницы во время онлайн-заседания, думая, что Интернет не работает

сегодня в 15:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.