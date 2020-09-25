"Эмоции меня пересилили". Водитель из Петербурга объяснил нападение на женщину с детьми — видео

Видео © LIFE

Водитель из Санкт-Петербурга Александр Векшин, который набросился на женщину с детьми за то, что она сделала ему замечание, рассказал Лайфу, что выбежал из машины, чтобы оттащить даму от автомобиля.

Мужчина отметил, что на дороге, по которой он ехал, движение не запрещено, во всяком случае, там нет соответствующих знаков, однако местные жители считают по-другому. Началось всё, по его словам, с того, что он уступил дорогу женщине с детьми, на что пешеход стала говорить, что он "здесь всем надоел", и бить машину.

— Эмоции меня пересилили, но я выбежал, чтобы оттащить её от машины, не для того, чтобы нанести какие-то повреждения. <...> Я её взял за куртку, а она схватилась за ремень сумки, — уточнил Александр.

По словам Векшина, на кадрах видно, как он пытается "отцепить руку" женщины от сумки, в ходе чего получил два удара по лицу. Сразу после того, как ему удалось освободиться, водитель сел в машину, но тут женщина достала телефон и начала снимать петербуржца, говоря, что его ждут проблемы. Мужчина признал, что вновь не смог совладать с эмоциями.

Сегодня состоялось заседание суда, на котором следствие просило взять Векшина под арест, аргументируя это тем, что у него нет регистрации на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также постоянной работы.

Однако мужчина объяснил, что уже четыре года живёт в Северной столице с гражданской супругой и её маленьким ребёнком и не намерен менять место жительства или скрываться. Он также рассказал, что ведёт онлайн-тренировки и имеет постоянный заработок, а в возникшем конфликте считает виновными обе стороны. Арестовывать Векшина суд не стал.