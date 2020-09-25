Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года. Доллар вырос до 78 рублей

На Мосбирже стали продавать американские акции. Стоит ли вкладывать в них сбережения 24 августа Мосбиржа запустила торги акциями самых крупных и успешных американских компаний. Уникальность ситуации в том, что купить ценные бумаги можно за рубли. Лайф выяснил, какую доходность ждать от новых акций и стоит ли вкладывать в них свои сбережения.