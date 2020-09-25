Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года. Доллар вырос до 78 рублей

Курс евро на Московской бирже впервые с февраля 2016 года поднялся выше 91 рубля и в моменте составил 91,01 рубля, свидетельствуют данные торгов. Европейская валюта выросла на 1,07% к уровню закрытия предыдущей сессии.
При этом курс доллара к рублю на Мосбирже в этот же период вырос до отметки в 78,1 рубля, впервые со 2 апреля текущего года он превысил 78 рублей. Рост американской валюты по отношению к рублю к отметке закрытия предыдущей сессии — 1,2%.
На Мосбирже стали продавать американские акции. Стоит ли вкладывать в них сбережения24 августа Мосбиржа запустила торги акциями самых крупных и успешных американских компаний. Уникальность ситуации в том, что купить ценные бумаги можно за рубли. Лайф выяснил, какую доходность ждать от новых акций и стоит ли вкладывать в них свои сбережения.
Ранее гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко спрогнозировал курс доллара к концу года.
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