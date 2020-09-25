Заряжен на обогащение и власть. Астролог указал на символы масонов в новом логотипе Сбера

Директор "Русской астрологической школы" Александр Зараев считает, что в ребрендинге Сбера заложен гораздо более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд, а вот исполнение при этом хромает. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом. По мнению Зараева, набор графических элементов и цветовая гамма для финансового учреждения выглядит подходящей, однако общий эффект не был достигнут, поскольку денежная энергия подавила все творческие порывы.

— Цветовая гамма изначально как-то примитивно загружена. Голубого там чуть-чуть, а голубой — это всегда символ некой духовности, символ открытых пространств для нового творчества. А зелёный, он здесь доминирует, отражает цели материального характера, что примитивно по своей природе, — рассуждает собеседник Лайфа. — Перегруз этого оттенка зелёного говорит об отталкивании творческих моментов и концентрации на каких-то земных делах.

Символ галочки, по словам эксперта, дополнительно подчёркивает фиксацию на материальном. Но гораздо более интересным кажется решение поместить её в центр логотипа через разорванное круговое пространство. Собеседник Лайфа усматривает в этом попытку обогатиться, умножить свои плоды через влияние "извне". Таким мог бы быть логотип препарата для инъекций или клиники, специализирующейся на ЭКО, словом, чего-то, что стремится искусственно повлиять на естественный ход вещей.

— Если эту галочку отзеркалить и выпустить из кружка наружу, то получится символ Марса, то есть борьбы, активности и силы. А здесь стрелочка в обратную сторону, что ассоциируется с попыткой подчинить себе энергию окружающих структур, с попыткой захвата. Это что-то такое масонское, конспирологическое, — заключил он.

В целом, по мнению Зараева, этот логотип недолговечен и ещё будет дорабатываться, меняться. Он не ассоциируется с каким-то локомотивом для развития, привлечения инвестиций или для расширения экономических связей.