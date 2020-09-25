Украинская чиновница сфотографировалась в каске со свастикой и предложила бить сторонников Зеленского

Пользователи Сети активно обсуждают фотографию начальника отдела справочного аппарата и учёта документов Центрального исторического госархива Украины Анны Путовой, на снимке она запечатлена в нацистской военной каске со свастикой. Девушка — выпускница Института религиозных наук Фомы Аквинского в Киеве.

Фото © Facebook / Александр Вознесенский

На фотографию, сделанную в прошлом году в разгар выборов президента Украины, обратил внимание блогер Александр Вознесенский, поделившись скриншотом закрытых записей Путовой на странице в "Фейсбуке".

— Ахаха! Кум прислал моё старое фото с подписью "Пора на выборы!" — рассказала о снимке чиновница.

Вознесенский также опубликовал скриншоты постов Путовой, которая предрекала полноценную войну после выборов, а также совсем недавно заявляла, что хочет "бить, пока не забьёшь в землю" сторонников президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

— Действительно ли должно считаться допустимой нормой, чтобы государственный чиновник демонстрировал у себя нацистскую символику, которую он носит, писал, что придётся участвовать в гражданской войне и, по сути, убивать соотечественников, рассказывать о том, что ему хочется избивать политических оппонентов, пока не забьёт их в землю? — задался вопросом блогер.

Вознесенский отметил, что при этом Путова является весьма религиозной католичкой, которая подчёркивает в постах, что очень благочестива и регулярно посещает храм.