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В Бразилии предложили приравнять серп и молот к свастике

Отмечается, что законопроект направлен на "предотвращение геноцида, который является результатом нацизма и коммунизма".

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Фото © Shutterstock

Депутат Национального конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару, который является сыном действующего президента страны, предложил запретить использование коммунистической символики, приравняв её к свастике. Соответствующий законопроект он опубликовал в "Твиттере".

Важно помнить о пороках национал-социализма (нацизма) и коммунизма. Подводя итог, обе идеологии можно объяснить в двух словах: страдания и смерть. <...> Мой законопроект направлен на предотвращение геноцида, который является результатом нацизма и коммунизма, — написал депутат.

Согласно подготовленному документу, изготовление, распространение и продажа предметов с такой символикой будет наказываться лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет.

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