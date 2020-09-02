В Бразилии предложили приравнять серп и молот к свастике

Депутат Национального конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару, который является сыном действующего президента страны, предложил запретить использование коммунистической символики, приравняв её к свастике. Соответствующий законопроект он опубликовал в "Твиттере".
Meu projeto de lei visa impedir genocídios, que são o resultado do nazismo e do comunismo, assim como o código penal criminaliza o assassinato individual ao prever o crime de homicídio. pic.twitter.com/XA4al22Zei— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 1, 2020
— Важно помнить о пороках национал-социализма (нацизма) и коммунизма. Подводя итог, обе идеологии можно объяснить в двух словах: страдания и смерть. <...> Мой законопроект направлен на предотвращение геноцида, который является результатом нацизма и коммунизма, — написал депутат.
Согласно подготовленному документу, изготовление, распространение и продажа предметов с такой символикой будет наказываться лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет.
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