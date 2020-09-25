Убийца девятилетней девочки под Нижним Новгородом в день преступления угрожал её матери, что расправится с ребёнком, но женщина не восприняла всерьёз его слова, поскольку он не раз отправлял такие сообщения. Об этом Лайфу сообщил источник.
Юлия познакомилась с Павлом пять лет назад. О его криминальном прошлом она знала, но до последнего верила, что мужчина исправится. Когда стало ясно, что надежд он не оправдает, женщина бросила Павла и устроила личную жизнь с другим. Однако это не понравилось её бывшему ухажёру.
Юлия постоянно получала угрозы в свой адрес. Павел всё время пытался встретиться с ней и часто караулил её возле дома. По данным Лайфа, в день трагедии мужчина позвонил бывшей сожительнице и пообещал расправиться с ней и её дочерью. Он сказал, что женщина будет плакать у могилы ребёнка. Юлия записала разговор, но в полицию обращаться не стала, поскольку не думала, что Павел перейдёт от слов к действию.
"Говорил, что зарежет и меня, и дочь, и внучек". Бабушка убитой в Неклюдове девочки рассказала об угрозахТело девятилетней школьницы нашли ночью. В расправе над ней подозревают сожителя матери.
Сейчас запись рокового телефонного разговора находится у следователей. Также, как сообщил источник, у убитой девочки помимо следов удушения были обнаружены перелом носа и ушиб губы.
Как ранее сообщал Лайф, тело девятилетней школьницы нашли сегодня ночью в посёлке Неклюдово. В последний раз камеры видеонаблюдения засняли её с мужчиной, который, как позже выяснилось, был хорошо знаком ребёнку. Им оказался бывший сожитель матери девочки, 34-летний Павел. Мужчина задержан. Следствие считает, что в день расправы над ребёнком он совершил ещё одно убийство.
Лента новостей
Украинская чиновница сфотографировалась в каске со свастикой и предложила бить сторонников Зеленского
сегодня в 13:39
Расширен список москвичей, которым рекомендовали соблюдать самоизоляцию
сегодня в 13:18
Убийца школьницы из Неклюдова предупредил её мать о своих страшных планах, но та не поверила
сегодня в 13:09
Комментариев: 0