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Россиян призвали избегать поездок и людных мест на фоне роста случаев CoViD-19

Среди рекомендаций также здоровый образ жизни.

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Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

В России наблюдается постепенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Чтобы снизить риск заражения, необходимо по возможности избегать лишних поездок в общественном транспорте и посещения людных мест. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор опроверг начало второй волны эпидемии коронавируса

При этом в последние дни количество новых случаев заболевания в стране увеличивается.

В ведомстве напомнили, что коронавирус передаётся воздушно-капельным путём, поэтому важно соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 метра. Там также напомнили о важности мытья рук и дезинфекции поверхностей и призвали избегать прикосновений к лицу.

По словам специалистов, риск заболевания снижается при соблюдении здорового образа жизни. Речь идёт не только о правильном питании, но и в том числе о соблюдении режима сна. При ухудшении самочувствия в Роспотребнадзоре порекомендовали оставаться дома и вызывать врача.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении ряда мер для пожилых граждан и жителей с хроническими заболеваниями, а также призвал всех москвичей носить маски и перчатки. Лайф объясняет, какие именно ограничения вводятся с 28 сентября.

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