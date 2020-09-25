Россиян призвали избегать поездок и людных мест на фоне роста случаев CoViD-19

В России наблюдается постепенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Чтобы снизить риск заражения, необходимо по возможности избегать лишних поездок в общественном транспорте и посещения людных мест. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что коронавирус передаётся воздушно-капельным путём, поэтому важно соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 метра. Там также напомнили о важности мытья рук и дезинфекции поверхностей и призвали избегать прикосновений к лицу.

По словам специалистов, риск заболевания снижается при соблюдении здорового образа жизни. Речь идёт не только о правильном питании, но и в том числе о соблюдении режима сна. При ухудшении самочувствия в Роспотребнадзоре порекомендовали оставаться дома и вызывать врача.