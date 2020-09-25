Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Собянин рассказал, будут ли штрафовать пожилых москвичей и блокировать их соцкарты

Он напомнил о необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима в общественных местах.

108

Сергей Собянин. Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы, возникшие у жителей столицы после его просьбы к пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Ранее сегодня градоначальник попросил пожилых горожан в связи с ситуацией вокруг коронавируса по возможности оставаться дома.

Собянин заявил, что старшее поколение понимает всю серьёзность происходящего, и выразил надежду, что поездки пенсионеров на общественном транспорте значительно сократятся. Блокировать социальные карты власти города не планируют.

Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки, — напомнил мэр.

Собянин сообщил о введении в Москве мер из-за коронавируса

Без особой необходимости выходить на улицу не должны пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.

Собянин также отметил, что выход из дома лиц старше 65 лет по-прежнему не будет считаться нарушением. Кроме того, не ограничиваются занятия физкультурой на свежем воздухе и прогулки.

Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений, — заверил мэр.

Собянин добавил, что граждане с хроническими заболеваниями могут уйти на больничный, как и работающие пенсионеры в возрасте от 65 лет.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 7212 новых пациентов с коронавирусом, из них 1560 — в Москве. Накануне Сергей Собянин сообщил об усложнении ситуации с CoViD-19 в столице.

Выбор редакции

В Москве за нарушение масочного режима закрыли ещё шесть магазинов. На этот раз — Eurospar и "Пятёрочки"

сегодня в 11:53

Собянин сообщил о введении в Москве мер из-за коронавируса

сегодня в 05:09

Внучка Елизаветы II ждёт ребёнка от бывшего официанта

сегодня в 11:23

СК показал места убийств школьницы и женщины в Нижегородской области. В преступлениях подозревают одного человека

сегодня в 11:42

Вице-мэра Ялты отправили в отставку после поддержки протестов в Белоруссии

сегодня в 11:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.