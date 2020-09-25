Собянин рассказал, будут ли штрафовать пожилых москвичей и блокировать их соцкарты

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы, возникшие у жителей столицы после его просьбы к пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Ранее сегодня градоначальник попросил пожилых горожан в связи с ситуацией вокруг коронавируса по возможности оставаться дома.
Собянин заявил, что старшее поколение понимает всю серьёзность происходящего, и выразил надежду, что поездки пенсионеров на общественном транспорте значительно сократятся. Блокировать социальные карты власти города не планируют.
— Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки, — напомнил мэр.
Собянин сообщил о введении в Москве мер из-за коронавирусаБез особой необходимости выходить на улицу не должны пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.
Собянин также отметил, что выход из дома лиц старше 65 лет по-прежнему не будет считаться нарушением. Кроме того, не ограничиваются занятия физкультурой на свежем воздухе и прогулки.
— Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений, — заверил мэр.
Собянин добавил, что граждане с хроническими заболеваниями могут уйти на больничный, как и работающие пенсионеры в возрасте от 65 лет.
Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 7212 новых пациентов с коронавирусом, из них 1560 — в Москве. Накануне Сергей Собянин сообщил об усложнении ситуации с CoViD-19 в столице.
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