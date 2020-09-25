Девушка осталась с вмятиной на черепе, когда на неё с 12-го этажа упал шезлонг: фото после операции

Аннабель Сен собиралась пообедать с бойфрендом на Манхэттене, но вместо этого ей пришлось бороться за свою жизнь. В дождливую ветреную погоду на девушку с 12-го этажа упал тяжёлый деревянный шезлонг, который не был закреплён должным образом. И то, что она не погибла, по словам её адвоката, можно считать чудом, пишет New York Post.
То, что [шезлонг] не убил её, честно говоря, чудо. Она сильно пострадала, но не умерла
Фото © Twitter / ScallywagNYC
Аннабель среди прочего получила тяжёлую черепно-мозговую травму, из-за которой ей потребовалось три операции на мозге. После чего на голове у девушки осталась большая вмятина. Одарённой выпускнице Брауновского университета, входящего в знаменитую Лигу плюща, пришлось отказаться от поступления этой осенью в Гарвард — девушка собиралась получить степень магистра, — а также бросить работу и переехать к родителям в Коннектикут, США.
Фото © Twitter / English14755403
Теперь 24-летняя Аннабель подала в суд на хозяина пентхауса, с балкона которого упал шезлонг. Им оказался бизнесмен, совладелец американского профессионального баскетбольного клуба "Филадельфия Севенти Сиксерс" Майкл Рубин. Представитель Рубина заявил, что на момент инцидента тот не жил в пентхаусе, а сдавал его соучредителям технологической компании Brex.
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