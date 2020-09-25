Снова дома. Какие ограничения вводят из-за карантина и сколько составят штрафы для нарушителей

Какие ограничения вводятся с 28 сентября

С 28 сентября всем пожилым людям старше 65 лет снова рекомендуется оставаться дома. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определён Департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, — гласит текст документа.

Правда, есть исключения. Можно выходить из дома, если требуется обратиться за медицинской помощью или если есть иная прямая угроза жизни и здоровью. Также можно свободно перемещаться тем, кто продолжает ездить на работу. Можно выходить в ближайший магазин, выгуливать домашних животных и заниматься физкультурой на свежем воздухе.

Также работающим пенсионерам даётся право в установленном порядке оформить листок нетрудоспособности. Особые предписания есть и для столичных работодателей.

— Рекомендуется перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы, в том числе в приоритетном порядке работников старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определён Департаментом здравоохранения города Москвы, — гласит указ мэра.

Также сохраняются требования к использованию масок и перчаток. Носить их нужно при посещении магазинов, в транспорте, на вокзалах и в других общественных местах.

Какие штрафы грозят людям без масок и нарушителям карантина

Нарушителям правил безопасности грозят серьёзные штрафы. Это касается и организаций, и простых горожан. Например, московские власти оштрафовали ЦУМ более чем на миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима. Более того, столичные торговые предприятия получили уже более 15 тысяч таких штрафов.

Ранее руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк сообщил, что из-за отсутствия у продавцов и покупателей масок и перчаток с мая в Москве закрыли 43 предприятия торговли. Приостановили работу даже некоторые магазины таких крупных торговых сетей, как "Перекрёсток" и "Магнолия".

Напомним, масочно-перчаточный режим был введён в Москве из-за пандемии с 12 мая. За несоблюдение санитарных норм на рабочих местах юридическим лицам грозит штраф от 100 000 до 300 000 рублей, а индивидуальным предпринимателям — от 30 000 до 50 000 рублей.

Как следует из КоАП Москвы, штраф за нарушение масочного режима для физических лиц составит 4 тыс. рублей. За проезд без маски в общественном транспорте могут оштрафовать на 5 тыс. рублей.