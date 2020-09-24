Началась замена счётчиков. Насколько подорожает квартплата и какие сюрпризы ждут жильцов

С 1 июля в частных домах и квартирах началась установка так называемых умных счётчиков электроэнергии. Производиться она должна бесплатно, но не прошло и трёх месяцев, как выяснилось, что всё не так просто. На сколько может подорожать электричество, когда ждать новые суммы в платёжках и с какими трудностями могут столкнуться жильцы при замене счётчиков?

Закон об интеллектуальном учёте электроэнергии вступил в силу 1 июля 2020 года. С тех пор гарантирующие поставщики обязаны совершенно бесплатно установить счётчики в многоквартирных домах, а сетевые компании — в частных и в коммерческом секторе. Ещё летом в Минэнерго подчеркнули, что потребители не будут нести затраты на приобретение и установку приборов учёта, а это 5–20 тысяч рублей в зависимости от вида прибора и сложности монтажных работ.

Конечно, преимущества новых счётчиков очевидны: они позволяют автоматически отслеживать расход электричества. Данные поставщику услуг передаются дистанционно и автоматически. Жильцам уже не нужно снимать показания. Стоит отметить, что в новостройках умные счётчики начнут устанавливать сразу, а в старом фонде будут менять постепенно. Это будет происходить по мере выхода из строя приборов учёта или пока не наступит срок их поверки.

Конечно, опасения о том, что часть затрат косвенно всё-таки переложат на жильцов, были и летом. Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы они стали реальностью. Уже к 6 октября профильные ведомства и министерства должны представить предложения по дополнительному росту тарифов на электроэнергию, которые будут учитывать затраты на установку умных счётчиков. Это следует из поручения вице-премьера Юрия Борисова.

— Есть немало тонкостей в законах, которые позволят увеличить тарифы на электроэнергию. Даже если жильцов будут уверять, что счётчики поставят бесплатно. Заметнее всего рост коммунальных платежей будет с 1 января 2022 года, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Татьяна Трофименко.

Дело в том, что в обязательном порядке умные счётчики начнут устанавливать именно с этой даты. До тех пор длится переходный период, в который могут устанавливаться как интеллектуальные приборы учёта, так и обычные. Так что, если сейчас кто-либо принуждает к обязательной смене счётчиков, это незаконно.

— Дополнительное повышение тарифов вполне реально. Совокупный коммунальный платёж после перехода на новые виды счётчиков вырастет на 1–2%. А повышение тарифов ЖКХ на 1%, по нашим оценкам, будет вносить как минимум 0,1 процентного пункта в инфляцию потребительских цен в стране. Сейчас инфляция потребительских цен растёт по причине экономического кризиса. В ЦБ прогнозируют, что в 2021 году она выйдет на целевой уровень в 4%, а далее начнёт снижаться. Но повышение тарифов на электроэнергию может вызвать рост инфляции выше целевого уровня и нанести очередной чувствительный удар по и без того резко снизившимся реальным доходам населения, — отметила заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

По словам Натальи Мильчаковой, чтобы избежать роста инфляции и нового витка падения реальных доходов россиян, правительству нужно предусмотреть меры, которые помогут сбалансировать интересы энергетиков и населения. Один из вариантов — дополнительная поддержка как минимум малоимущих граждан, а как максимум и среднего класса в случае роста тарифов. Впрочем, сократить затраты на ЖКУ можно уже сейчас.