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В Москве за нарушение масочного режима закрыли ещё шесть магазинов. На этот раз — Eurospar и "Пятёрочки"

Всего приостановлена деятельность 49 торговых точек.

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Фото © Замир Усманов / ТАСС

В Москве закрыли магазины торговых сетей Eurospar и "Пятёрочка", в которых были зафиксированы нарушения перчаточно-масочного режима. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

За последние сутки была ограничена деятельность ещё шести предприятий торговли, где посетители и продавцы не носили маски и перчатки, не соблюдали социальную дистанцию, в том числе "Пятёрочка" и Eurospar, — приводит его слова столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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На одном из магазинов висит объявление, что он не работает по техническим причинам.

Немерюк уточнил, что общее число московских предприятий торговли, закрытых Роспотребнадзором за отсутствие масок и перчаток на покупателях и продавцах, составляет 49.

Накануне стало известно, что нарушения были выявлены в магазинах торговых сетей "Перекрёсток" и "Магнолия".

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