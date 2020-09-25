Внучка Елизаветы II ждёт ребёнка от бывшего официанта

Принцесса пошла под венец с открытой спиной, чтобы поддержать людей со шрамами 12 октября вышла замуж внучка королевы Великобритании принцесса Евгения Йоркская. Для торжества девушка выбрала платье с открытой спиной, позволяющее разглядеть шрам, который тянется вдоль её позвоночника. Daily Mail объяснил, почему принцесса не стала скрывать следы от операции даже в день собственной свадьбы.