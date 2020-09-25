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Внучка Елизаветы II ждёт ребёнка от бывшего официанта

Их свадьба, на которой принцесса блистала в тиаре "Русский кокошник", прошла два года назад в Виндзорском замке.

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Фото © Twitter / RoyalFamily

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения и её супруг Джек Бруксбэнк ждут малыша. Ребёнок пары появится на свет в следующем году.

Джек и я с нетерпением ждём начала 2021 года, — призналась 30-летняя принцесса в посте в "Инстаграме".

В Букингемском дворце отметили, что королева Елизавета II, её супруг герцог Эдинбургский и другие родственники пары в восторге от известия о скором пополнении в семействе.

Внучка Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского графа

Пара должна была пожениться ещё в конце мая, но церемонию пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 12 октября 2018 года принцесса Евгения вышла замуж за бывшего официанта, торговца вином, управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка. На свадьбу внучка королевы выбрала пышное платье с длинным рукавом и открытой спиной австрийско-итальянского дизайнера Питера Пилотто, голову девушки украшала тиара "Русский кокошник".

Принцесса пошла под венец с открытой спиной, чтобы поддержать людей со шрамами

12 октября вышла замуж внучка королевы Великобритании принцесса Евгения Йоркская. Для торжества девушка выбрала платье с открытой спиной, позволяющее разглядеть шрам, который тянется вдоль её позвоночника. Daily Mail объяснил, почему принцесса не стала скрывать следы от операции даже в день собственной свадьбы.

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