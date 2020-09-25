Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

СК показал места убийств школьницы и женщины в Нижегородской области. В преступлениях подозревают одного человека

Сейчас мужчину допрашивают следователи.

285

Фото © СУ СК по Нижегородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух человек против жителя Нижегородской области. Его подозревают в расправе над девятилетней школьницей в посёлке Неклюдово, а также в убийстве женщины в городе Боре в тот же день.

По версии следствия, 24 сентября 2020 года в дневное время... подозреваемый в ходе ссоры с местной жительницей избил потерпевшую и нанёс ей удары молотком по голове. От полученных телесных повреждений 46-летняя женщина скончалась, — сообщили в ведомстве.

Место убийства женщины. Фото © СУ СК по Нижегородской областиМесто убийства женщины. Фото © СУ СК по Нижегородской области

Место убийства женщины. Фото © СУ СК по Нижегородской области

1 / 2

После этого мужчина, по данным следствия, встретил дочь своей бывшей сожительницы, отвёл её в безлюдное место и задушил. Тело девочки нашли поздно ночью, а злоумышленника задержали бойцы ОМОНа сегодня утром. Сейчас его допрашивают в СК.

"Говорил, что зарежет и меня, и дочь, и внучек". Бабушка убитой в Неклюдове девочки рассказала об угрозах

Тело девятилетней школьницы нашли ночью. В расправе над ней подозревают сожителя матери.

Выбор редакции

"Говорил, что зарежет и меня, и дочь, и внучек". Бабушка убитой в Неклюдове девочки рассказала об угрозах

сегодня в 10:23

Внучка Елизаветы II ждёт ребёнка от бывшего официанта

сегодня в 11:23

В Москве мотоциклист сбил ребёнка на самокате и протаранил два авто. Лайф публикует видео ДТП

сегодня в 10:36

Пашаев — о семье погибшего в ДТП с Ефремовым курьера: Будто ждали смерти

сегодня в 12:20

Собянин заявил о переводе на удалёнку трети сотрудников мэрии Москвы

сегодня в 12:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.