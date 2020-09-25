СК показал места убийств школьницы и женщины в Нижегородской области. В преступлениях подозревают одного человека

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух человек против жителя Нижегородской области. Его подозревают в расправе над девятилетней школьницей в посёлке Неклюдово, а также в убийстве женщины в городе Боре в тот же день.

— По версии следствия, 24 сентября 2020 года в дневное время... подозреваемый в ходе ссоры с местной жительницей избил потерпевшую и нанёс ей удары молотком по голове. От полученных телесных повреждений 46-летняя женщина скончалась, — сообщили в ведомстве.