Собянин заявил о переводе на удалёнку трети сотрудников мэрии Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что со следующей недели 30% сотрудников столичной администрации будут трудиться в удалённом режиме. Градоначальник напомнил, что обратился к руководству московских компаний с просьбой перевести на дистанционный режим работы как можно больше персонала.
Собянин заметил, что переход на частичную удалёнку должен быть совершён таким образом, чтобы не пострадали рабочие процессы и интересы потребителей.
— В мэрии Москвы с понедельника на удалёнку перейдёт 30% персонала, — рассказал он.
Собянин отметил, что весной текущего года благодаря переходу на дистанционную работу удалось значительно сократить число пассажиров в общественном транспорте, что замедлило распространение коронавируса и спасло тысячи жизней.
Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавирусаТакже речь не идёт о создании новых рекомендаций по работе заведений.
Напомним, в Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1560 случаев CoViD-19. Мэр столицы в этой связи заявил, что с 28 сентября вводят меры для самых уязвимых категорий граждан.
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