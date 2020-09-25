Собянин заявил о переводе на удалёнку трети сотрудников мэрии Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что со следующей недели 30% сотрудников столичной администрации будут трудиться в удалённом режиме. Градоначальник напомнил, что обратился к руководству московских компаний с просьбой перевести на дистанционный режим работы как можно больше персонала.

Собянин заметил, что переход на частичную удалёнку должен быть совершён таким образом, чтобы не пострадали рабочие процессы и интересы потребителей.

— В мэрии Москвы с понедельника на удалёнку перейдёт 30% персонала, — рассказал он.

Собянин отметил, что весной текущего года благодаря переходу на дистанционную работу удалось значительно сократить число пассажиров в общественном транспорте, что замедлило распространение коронавируса и спасло тысячи жизней.