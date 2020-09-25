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Собянин заявил о переводе на удалёнку трети сотрудников мэрии Москвы

Градоначальник отметил, что переход на дистанционный режим работы весной позволил замедлить распространение коронавируса.

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Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что со следующей недели 30% сотрудников столичной администрации будут трудиться в удалённом режиме. Градоначальник напомнил, что обратился к руководству московских компаний с просьбой перевести на дистанционный режим работы как можно больше персонала.

Собянин заметил, что переход на частичную удалёнку должен быть совершён таким образом, чтобы не пострадали рабочие процессы и интересы потребителей.

В мэрии Москвы с понедельника на удалёнку перейдёт 30% персонала, — рассказал он.

Собянин отметил, что весной текущего года благодаря переходу на дистанционную работу удалось значительно сократить число пассажиров в общественном транспорте, что замедлило распространение коронавируса и спасло тысячи жизней.

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Также речь не идёт о создании новых рекомендаций по работе заведений.

Напомним, в Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1560 случаев CoViD-19. Мэр столицы в этой связи заявил, что с 28 сентября вводят меры для самых уязвимых категорий граждан.

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