Петербуржец установил мировой рекорд, протащив 43-тонный самолёт — видео

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В Санкт-Петербурге экстремал Денис Вовк установил неофициальный мировой рекорд, протащив самолёт Airbus А-319 весом около сорока трёх тонн.

— Ничего тяжёлого нет. Главное — отработать без ошибок. Я хотел показать, что всё реально, главное — верить в себя и работать, — рассказал экстремал, отметив, что официально рекорд будет зарегистрирован в декабре.

Вовк является одним из сильнейших людей России в дисциплине "силовой экстрим" в категории до 90 килограммов, а также многократным участником российских и международных соревнований. Протянув самолёт, экстремал поставил неофициальный мировой рекорд в своей весовой категории, так как ранее подобные попытки предпринимали только атлеты весом более 150 килограммов.

При первой попытке Вовк протащил самолёт по полу около метра, а при второй — четыре метра. Сообщается, что летательный аппарат могут сдвинуть 13 обычных человек.