Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Петербуржец установил мировой рекорд, протащив 43-тонный самолёт — видео

Официально результат будет зарегистрирован в декабре.

82

Видео © Instagram / pavel____safonov

В Санкт-Петербурге экстремал Денис Вовк установил неофициальный мировой рекорд, протащив самолёт Airbus А-319 весом около сорока трёх тонн.

Ничего тяжёлого нет. Главное — отработать без ошибок. Я хотел показать, что всё реально, главное — верить в себя и работать, — рассказал экстремал, отметив, что официально рекорд будет зарегистрирован в декабре.

Вовк является одним из сильнейших людей России в дисциплине "силовой экстрим" в категории до 90 килограммов, а также многократным участником российских и международных соревнований. Протянув самолёт, экстремал поставил неофициальный мировой рекорд в своей весовой категории, так как ранее подобные попытки предпринимали только атлеты весом более 150 килограммов.

В Сочи 90-летний пенсионер прыгнул с 200-метровой тарзанки и поставил рекорд — видео

Как рассказали в Скайпарке, этот прыжок стал уже девятым для пожилого мужчины.

При первой попытке Вовк протащил самолёт по полу около метра, а при второй — четыре метра. Сообщается, что летательный аппарат могут сдвинуть 13 обычных человек.

А совсем недавно Лайф рассказывал об экстремале из Люберец, который протащил самолёт весом свыше 16 тонн.

Выбор редакции

Остановился на полпути. В Париже экстремал без страховки пытался забраться на высочайший небоскрёб города

18 сентября, 22:41

В Петербурге неадекватный водитель избил женщину на глазах у её детей из-за замечания — видео

вчера в 17:14

Украинская чиновница сфотографировалась в каске со свастикой и предложила бить сторонников Зеленского

сегодня в 13:39

Видео: в Китае случился пожар в здании Huawei

сегодня в 13:49

Заряжен на обогащение и власть. Астролог указал на символы масонов в новом логотипе Сбера

сегодня в 13:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.