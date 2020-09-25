Петербуржец установил мировой рекорд, протащив 43-тонный самолёт — видео

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В Санкт-Петербурге экстремал Денис Вовк установил неофициальный мировой рекорд, протащив самолёт Airbus А-319 весом около сорока трёх тонн.
— Ничего тяжёлого нет. Главное — отработать без ошибок. Я хотел показать, что всё реально, главное — верить в себя и работать, — рассказал экстремал, отметив, что официально рекорд будет зарегистрирован в декабре.
Вовк является одним из сильнейших людей России в дисциплине "силовой экстрим" в категории до 90 килограммов, а также многократным участником российских и международных соревнований. Протянув самолёт, экстремал поставил неофициальный мировой рекорд в своей весовой категории, так как ранее подобные попытки предпринимали только атлеты весом более 150 килограммов.
В Сочи 90-летний пенсионер прыгнул с 200-метровой тарзанки и поставил рекорд — видеоКак рассказали в Скайпарке, этот прыжок стал уже девятым для пожилого мужчины.
При первой попытке Вовк протащил самолёт по полу около метра, а при второй — четыре метра. Сообщается, что летательный аппарат могут сдвинуть 13 обычных человек.
А совсем недавно Лайф рассказывал об экстремале из Люберец, который протащил самолёт весом свыше 16 тонн.
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