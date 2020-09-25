"Главбух в законе" Каха Гальский умер в СИЗО Омска

Последняя прогулка вора в законе. Четыре человека погибли в результате столкновения катера и баржи Вор в законе Владимир Зятьков выжил в сибирских тюрьмах и лагерях, но не справился с управлением собственного катера, протаранив на полном ходу пришвартованную у берега баржу. Все восемь пассажиров и экипаж серьёзно пострадали, в том числе четырёхлетний ребёнок. На этот час известно как минимум о четырёх погибших. Лайф разбирался в подробностях произошедшего.