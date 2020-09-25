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"Главбух в законе" Каха Гальский умер в СИЗО Омска

Заключённый являлся держателем российского воровского "общака" после ареста Захария Калашова (Шакро Молодой).

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Кахабер Парпалия (Каха Гальский). Фото © СК РФ

Криминальный авторитет Кахабер Парпалия, известный как вор в законе Каха Гальский, умер в омском СИЗО-1. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

Отмечается, что 45-летнего осуждённого без признаков жизни обнаружили накануне вечером. Медики пытались реанимировать Парпалию, но результатов это не дало. Специалисты оперативно-следственной группы не обнаружили повреждений и признаков насильственной смерти на теле авторитета.

Предварительно, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии, то есть инсульт, однако точно выяснить обстоятельства гибели предстоит экспертам. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Последняя прогулка вора в законе. Четыре человека погибли в результате столкновения катера и баржи

Вор в законе Владимир Зятьков выжил в сибирских тюрьмах и лагерях, но не справился с управлением собственного катера, протаранив на полном ходу пришвартованную у берега баржу. Все восемь пассажиров и экипаж серьёзно пострадали, в том числе четырёхлетний ребёнок. На этот час известно как минимум о четырёх погибших. Лайф разбирался в подробностях произошедшего.

Воровской титул Каха Гальский получил в 1999 году. Он считался одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России, а позже получил "общак" российских воров после ареста Захария Калашова (Шакро Молодой).

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