Пашаев — о семье погибшего в ДТП с Ефремовым курьера: Будто ждали смерти

Бывший адвокат артиста Эльман Пашаев назвал неполноценными родственников погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова.

— Им пробы ставить некуда. <…> Они... как будто ожидали смерти Захарова, — сказал юрист во время пресс-конференции.

Пашаев рассказал, что на одном из заседаний гражданская супруга Захарова якобы обматерила его. В тот день Ефремов предлагал ей денежную компенсацию, но, узнав об этом, Пашаев назвал её и всю семью потерпевших аферистами. Он также добавил, что женщина якобы требовала с артиста пять миллионов рублей единоразово и ещё по 20 тысяч рублей каждый месяц, если она откажется от претензий к Ефремову.

Ранее в ходе пресс-конференции Эльман Пашаев заявил, что за 20 лет его адвокатской практики Михаил Ефремов стал первым человеком, который не просил отмазать от тюрьмы. Он также прокомментировал информацию о том, что СК начал проверку его возможной причастности к мошенничеству с недвижимостью.