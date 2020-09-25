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Пашаев — о семье погибшего в ДТП с Ефремовым курьера: Будто ждали смерти

Юрист также рассказал про конфликт с гражданской женой погибшего.

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Эльман Пашаев и Михаил Ефремов. Фото © АГН "Москва"

Бывший адвокат артиста Эльман Пашаев назвал неполноценными родственников погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова.

Им пробы ставить некуда. <…> Они... как будто ожидали смерти Захарова, — сказал юрист во время пресс-конференции.

Пашаев рассказал, что на одном из заседаний гражданская супруга Захарова якобы обматерила его. В тот день Ефремов предлагал ей денежную компенсацию, но, узнав об этом, Пашаев назвал её и всю семью потерпевших аферистами. Он также добавил, что женщина якобы требовала с артиста пять миллионов рублей единоразово и ещё по 20 тысяч рублей каждый месяц, если она откажется от претензий к Ефремову.

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Член ОНК также рассказал, что ни у артиста, ни у его сокамерников нет претензий к условиям содержания.

Ранее в ходе пресс-конференции Эльман Пашаев заявил, что за 20 лет его адвокатской практики Михаил Ефремов стал первым человеком, который не просил отмазать от тюрьмы. Он также прокомментировал информацию о том, что СК начал проверку его возможной причастности к мошенничеству с недвижимостью.

Напомним, после скандального дела о ДТП с участием Михаила Ефремова, по результатам которого артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, на Эльмана Пашаева обрушился шквал критики. Для обжалования приговора Ефремов нанял себе нового адвоката. Пашаева же лишили адвокатского статуса на один год.

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