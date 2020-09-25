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"Зенит" интересуется звездой немецкого футбола

По слухам, петербуржцы ведут переговоры с Юлианом Дракслером.

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Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

По информации журналиста Нобеля Арустумяна, "Зенит" после неудачных переговоров о покупке у ЦСКА Николы Влашича продолжает поиски центрального полузащитника атакующего плана. Он утверждает, что в список кандидатов попал немецкий хавбек ПСЖ Юлиан Дракслер.

"Зенит" находится в тесном контакте с представителями игрока, ведутся активные переговоры. Сложности в условиях и деталях есть, но ясность, возможно, наступит в ближайшие дни. За ситуацией с Дракслером внимательно следит и "Краснодар". Несколько недель назад Юлиана предлагали клубу Сергея Галицкого. "Краснодару" всё ещё интересен Дракслер, но сейчас намного дальше в переговорах продвинулся "Зенит", — написал у себя в телеграме Арустумян.

Дракслеру — 27 лет. Он уже является чемпионом мира (2014), а также выигрывал в России Кубок конфедераций (2017), где был капитаном сборной Германии. С ПСЖ он трижды выигрывал чемпионат Франции.

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