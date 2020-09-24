Раскол в академии Плющенко? Сбежавшие от Тутберидзе тренеры и фигуристы переругались между собой

Пока бушуют страсти между командой Этери Тутберидзе и Яной Рудковской, чью переписку с Алиной Загитовой накануне обнародовал её тренерский штаб, на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) обновилась информация о перешедших в академию "Ангелы Плющенко" Александре Трусовой и Алёне Косторной. Сергей Розанов, который организовал "побег" из группы Тутберидзе и повёл за собой Трусову, в учётной записи фигуристки тренером больше не значится, а скромно записан хореографом вместе с 26-летней Еленой Ильиных. Таким образом, он уступил своё место молодому тренеру группы Плющенко Дмитрию Михайлову.

Побег номер один

— Сергей Розанов очень хороший тренер, он занимался с детьми в группе Тутберидзе день и ночь, многое сделал и для взрослых, например, поставил сложнейший прыжок тройной аксель Алёне Косторной, с которым она стала непобедимой, — отмечает Родина. — Но Этери Тутберидзе почему-то никогда не говорила о нём, не записывала тренером и один только раз вывела "в свет" на московском этапе серии Гран-при. Полагаю, Розанова не устраивало такое положение дел, и он решил сбежать из того места, где его труд не ценят, а личность не уважают. Скорее всего, с Евгением Плющенко они познакомились на детских соревнованиях и в какой-то момент перешли к личному общению, достигнув договорённости о переходе Розанова в его академию. Деталей мы не узнаем никогда, но известно, что Трусова давно собиралась покинуть группу Тутберидзе, так как она просто переполнена фигуристками высочайшего класса. Думаю, именно поэтому она первой ушла вслед за Розановым.

— Уверена, расчёт был на то, что она будет единственной примой в школе Плющенко, и, конечно, это был очень серьёзный шаг. Трудно было предположить, что за Трусовой последует кто-то ещё из взрослых и титулованных фигуристок Тутберидзе, ведь в прессе и среди болельщиков началась очень нездоровая шумиха, Трусову стали буквально хоронить заживо как фигуристку.

— В своём первом интервью после громкого трансфера Евгений Плющенко заявил, что Сергей Розанов будет уважаемым тренером в его группе, его не будут прятать на задворках, он будет иметь свою группу. На тот момент мне казалось, что всё получится, Розанов обретёт наконец то, о чём он так мечтал, — признание, уважение, полноценный тренерский пост. Но не тут-то было!

Побег номер 2

— Как гром среди ясного неба в конце июля прогремела новость о переходе Алёны Косторной в группу Плющенко. Сама Этери Тутберидзе всё выставила так, будто с фигуристкой распрощался именно тренерский штаб, но этого никто не заметил. По старой привычке общественность стала жалеть несчастного тренера, мол, ещё одна неблагодарная особа предала наставника.

— Действительно, очень многие впали от этой новости в ступор — ещё в начале июля в режиме онлайн проходила премия ISU в области фигурного катания, где Алёна Косторная расхваливала Этери Тутберидзе на английском языке так, что я была уверена, они вместе навечно.

— Что послужило поводом для её ухода, сказать сложно. Тутберидзе заявила о невыполнимых требованиях Косторной расчистить ей лёд от определённых фигуристок, Даниил Глейхенгауз выдвинул свою версию про переходный возраст подопечной, сама Алёна долгое время молчала, но позднее более-менее прояснила картину в интервью спортивным журналистам.

Контрольные прокаты

— Первая встреча теперь уже враждующих между собой тренерских штабов Тутберидзе и Плющенко состоялась на контрольных прокатах сборной России в Москве. Болельщики сразу заметили, что тренер Сергей Розанов не выводил на старт Александру Трусову, вместо него у бортика стоял скромный Дмитрий Михайлов и крайне эмоциональная Елена Ильиных. Конечно, сразу поползли слухи, что что-то неладно, у Трусовой конфликт с Розановым. Тогда ещё официальной информации на сайте союза конькобежцев о тренерском штабе бывших фигуристок Тутберидзе не было, и оставалось только гадать, случайность это или уже данность.

У Трусовой в тренерах числится Михайлов, а не Розанов. Скриншот © ISU

— Особой шумихи на форумах не было, но мне стало понятно уже тогда, что в группе Плющенко произошёл раскол, причём очень серьёзный...

— Многое прояснило скандальное интервью Алёны Косторной после короткой программы. Конкретной причины своего ухода от Тутберидзе она не назвала, но сказала, что ей было некомфортно тренироваться с фигуристами младшего возраста на одном льду. Мало кто спроецировал эти слова на ранее поступившую информацию от Евгения Плющенко, что он развёл Косторную и Трусову по разным каткам. Здесь прослеживается противоречие. Если Косторной мешали тренироваться маленькие фигуристки, то чем ей могла помешать взрослая Трусова? Получается, это было требование именно Александры?

Обида

— По моему мнению, Александра Трусова обиделась на Сергея Розанова за то, что он привёл в группу Плющенко Алёну Косторную. Трусова знала это раньше всех, а остальные узнали из интервью Алёны на прокатах, что она сама позвонила Розанову и попросила забрать её из группы Тутберидзе к Плющенко. Конечно, это было не очень красиво со стороны Алёны. Розанов ушёл уже давно, сразу за ним она не последовала, решила выждать, посмотреть. Трусова же, не раздумывая, ушла за ним в неизвестность. Уверена, раскол между Трусовой и Розановым возник именно из-за этого.

У Косторной Розанов числится в тренерах. Скриншот © ISU