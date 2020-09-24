Катарского босса ПСЖ поймали на взятке. Хозяину самого богатого клуба мира светит тюрьма

Что вы знаете о президенте ПСЖ Нассере аль-Хелаифи? По крайней мере, что это очень богатый человек, ведь именно благодаря ему клуб из столицы Франции превратился в настоящий денежный мешок, способный отвалить 400 миллионов евро за Неймара и Мбаппе. А в мае 2020 года авторитетный французский журнал France Football признал его самым влиятельным человеком в мировом футболе, поставив выше Криштиану Роналду и президента ФИФА Джанни Инфантино.

У Нассера аль-Хелаифи есть спортивное прошлое: он является одним из самых успешных теннисистов в истории Катара, а сейчас возглавляет местную федерацию этого вида спорта. А вот что касается будущего функционера, то оно вполне может стать тюремным, ведь прокуратура Швейцарии на полном серьёзе намеревается отправить его за решётку.

В чём суть обвинений?

Изначально аль-Хелаифи пытались обвинить в открытом взяточничестве, но ему удалось урегулировать вопрос с ФИФА. Однако у швейцарской прокуратуры вопросы к боссу ПСЖ остались. Теперь он проходит по делу бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке, с которым имеет тесную связь.

Всё началось ещё в далёком 2010 году, когда ЧМ-2018 отдали России, а ЧМ-2022 получил Катар. Ведь незадолго до этого телекомпания Al Jazeera заключила с ФИФА контракт на трансляции мундиалей на сумму 400 миллионов долларов. Причём в одном из пунктов соглашения было указано, что четверть суммы организация получит, только если Катар выиграет право на проведение ЧМ-2022.

Аль-Хелаифи и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Zuma / TASS

Такая схема сотрудничества, особенно суммы, ФИФА очень понравилась. Поэтому в 2013 году было заключено новое соглашение: уже на 480 миллионов (на трансляцию турниров 2026 и 2030 годов). Теперь деньги шли от компании beIN Sports, которая отделилась от Al Jazeera и стала работать под управлением Нассера аль-Хелаифи. А его давний друг Жером Вальке убедил коллег из ФИФА, что предложение катарцев очень выгодное и его нужно принимать, хотя прежде Международная федерация футбола на такие долгосрочные контракты не шла.

По версии прокуратуры, в благодарность за свою помощь Вальке получил роскошную виллу на Сардинии, причём оформлено это было максимально скрытно: никакого оформления на жену или тёщу. Аль-Хелаифи основал фирму, с её счёта приобрёл виллу, а затем продал компанию своему другу, у которого Жером Вальке уже арендовал недвижимость. Но даже эту хитрую схему удалось раскрыть.

Экс-генсек ФИФА Жером Вальке. Фото © wikipedia.org

Суть обвинений сводится к тому, что аль-Хелаифи и его компания получили права на трансляции матчей чемпионатов мира нечестно: без конкурса и с другими нарушениями — грубо говоря, по блату. А бывший чиновник ФИФА Жером Вальке помог этот блат организовать, пролоббировав интересы друга в организации. Поэтому Вальке обвиняют в злоупотреблении полномочиями, а аль-Хелаифи — в подстрекательстве. Более того, считается, что два телеконтракта почти на миллиард евро, по сути, были взяткой за то, что ЧМ-2022 прошёл в Катаре, но этот нюанс пока остаётся без доказательств.

Что ждёт аль-Хелаифи?

Даже несмотря на то, что за миллион швейцарских франков (почти 1,1 млн долларов) владельцу ПСЖ удалось добиться мирового соглашения по поводу обвинений в откровенной коррупции, на нём осталось висеть то самое подстрекательство. Сам Нассер аль-Хелаифи считал это чистой формальностью, однако теперь он уже больше недели мотается по швейцарским судам, рассказывая, что напрямую не участвовал в аренде той самой злополучной виллы, которую теперь считают скрытой взяткой ФИФА.

Теперь прокуратура требует для аль-Хелаифи 28 месяцев (более двух лет) тюрьмы (часть срока должна стать условной). Его другу Жерому Вальке повезло гораздо меньше — ему светит три года за решёткой.