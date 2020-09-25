Сомнолог раскрыл, сколько людей способны адаптироваться к сменному графику

Лишь 3% людей, работающих посменно, адаптируются к такому графику. На это указывают проведённые эксперименты, заявил телеканалу "Санкт-Петербург" старший научный сотрудник группы по сомнологии НИО артериальной гипертензии центра Алмазова Михаил Бочкарёв.

Специалист отметил, что в данном случае речь идёт не только о сменах в ночное время суток, но и о той работе, для которой нужны ранние подъёмы — в четыре-пять часов утра.

Сомнолог предупредил: трудящихся в нестабильном графике на протяжении долгих лет граждан ждут проблемы со здоровьем. Он рекомендовал таким работникам чаще проходить медицинские обследования из-за угрозы онкологических заболеваний. Для минимизации вреда Бочкарёв посоветовал уделить особое внимание синхронизации ежедневных дел и режимам освещения.