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Расширен список москвичей, которым рекомендовали соблюдать самоизоляцию

Такая мера поможет существенно снизить риск распространения CoViD-19.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Департамент здравоохранения города Москвы расширил список людей, которым не рекомендуется выходить из дома в связи с ситуацией вокруг коронавируса. В перечень включили беременных и женщин в послеродовом периоде. Его обновили в соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина от 25 сентября, сказано в сообщении на сайте Мосгорздрава.

Кроме того, самоизолироваться рекомендовано горожанам с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), лицам, у которых выявлены болезни системы кровообращения и эндокринной системы.

Мы рекомендуем горожанам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно, — отметили в Мосгорздраве.

Собянин рассказал, будут ли штрафовать пожилых москвичей и блокировать их соцкарты

Он напомнил о необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима в общественных местах.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 7212 новых пациентов с коронавирусом, из них 1560 — в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об усложнении ситуации с CoViD-19 в городе и рассказал о введении с 28 сентября мер для самых уязвимых категорий граждан.

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