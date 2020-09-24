Сбер рассказывал об инновациях, а зрители в это время жаловались на комиссии и зависающие банкоматы

Сбербанк, точнее — уже Сбер, провёл большую презентацию. Ожидаемым ребрендингом шоу не ограничилось. Вместе с новым логотипом и названием компания представила ещё и ворох новых продуктов. Причём как цифровых, так и реальных. Впрочем, в комментариях к презентации инновационного Сбера зрители традиционно жаловались на хамство сотрудников банка в регионах, комиссии за переводы и зависающие банкоматы.

"Салют" от Сбера

Первым большим анонсом Сбера стало семейство интеллектуальных помощников "Салют". В него входит три голосовых ассистента: Сбер, Афина и Джой. Точнее — "Салют" является одним ИИ с разными характерами, от которых зависят интонации и модель поведения, но не возможности.

Сбер — воплощение компании: скромный, вежливый и эрудированный. Интроверт от мира голосовых ассистентов. Озвучен актёром дубляжа Даниилом Щеблановым.

Фото © youtube.com/СберТВ

Афина — рассудительная и эффективная. Следует инструкциям и помогает находить и систематизировать информацию. Голос был позаимствован у телеведущей Анастасии Чернобровиной.

Джой — самая эмоциональная из перечисленной троицы, своего рода непоседа. Помогает управлять мультимедийными сервисами Сбера и решать другие бытовые задачи. Озвучена актрисой Татьяной Ермиловой.

"Салют" базируется на самом мощном суперкомпьютере в России "Кристофари", который Сберу помогла собрать американская компания Nvidia. От других подобных разработок "Салют" отличается глубоким пониманием контекста. Сложно в полной мере оценить глубину без живых тестов, но во время презентации были показаны впечатляющие кейсы. Например, на брошенную в пустоту фразу "Вот бы поесть чего-нибудь" ИИ проанализировал, что пользователь в это время смотрит фильм, и предложил попкорн.

Многие IT-компании обещали, что их ИИ сможет выполнять простые повседневные задачи вроде заказа пиццы. Сбер в своих обещаниях пошёл дальше. "Салют" якобы может не просто отправлять запросы в пиццерии, а прямо-таки звонить в рестораны и голосом общаться с операторами. Звучит и выглядит настолько фантастически, что в работоспособность системы сложно поверить. Ранее аналогичный сервис — Duplex — был запущен компанией Google. С 2018 г. он худо-бедно заработал в США и Новой Зеландии.

Фото © ТАСС / Зотов Алексей

"Салют" поселится не только в смартфонах, но и в других устройствах. Причём как в сберовских, так и в партнёрских. Например, телевизоры Honor станут первым продуктом стороннего разработчика с предустановленным голосовым ассистентом Сбера.

У Сбера появился ещё один маркет

Все знают, что у компании уже есть "СберМаркет" — он доставляет продукты и другие продовольственные товары. Теперь же компания запускает второй продукт с похожим названием — SmartMarket. Это тоже магазин, но уже не продуктов, а для SmartApps, навыков для голосовых ассистентов. SmartApps — это как мобильное приложение, но для искусственного интеллекта "Салют". Несмотря на странный нейминг, продукт, на наш взгляд, крутой и перспективный.

Фото © youtube.com/СберТВ

Во-первых, SmartApps можно заточить не только под голосовые команды, но и под привычные нам свайпы и тапы, а также жесты. Во-вторых, SmartMarket — это полностью открытая платформа. Свои приложения для "Салюта" смогут создавать все желающие. На первый взгляд здесь нет ничего нового — разработка утилит под "Алису" от "Яндекса" тоже открыта. Но Сбер пошёл ещё дальше.

В-третьих, авторам SmartApps совсем необязательно быть программистами. Сбер предлагает модульный конструктор, из которого навык для ИИ сможет собрать каждый. Например, любой частный предприниматель может создать свою утилиту для "Салюта" и получить выход на огромную клиентскую базу Сбера, которая насчитывает более 100 млн человек.

В-четвёртых, Сбер обещал премировать разработчиков SmartApps. Самые перспективные авторы получат гранты в размере до 2,5 млн руб., а создателям самых популярных утилит раздадут сертификаты номиналом в 250 тыс. руб.

Фото © youtube.com/СберТВ

Компания показала пару кейсов, один из которых — ну очень странный. Авиакомпания S7, например, создала приложение, с помощью которого "Салют" понимает, в каком городе разворачивается действие того или иного фильма. После идентификации алгоритм предлагает купить авиабилет до опознанного места. Часто ли вы посещали красивые локации из фильмов и сериалов? То-то и оно.

Сбер хочет стать телезвездой

Вернёмся, наконец, к девайсам компании. Первый — телеприставка SberBox. Главной функцией устройства является подключение телевизора к экосистеме Сбера. То есть с приставкой пользователь сможет не только смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре и слушать музыку в "Звуке", но и заказывать еду, вызывать такси и т.д. С помощью, само собой, "Салюта".

В остальном SberBox мало чем отличается от бесчисленного множества других телеприставок. Самыми функциональными из которых являются те, что работают на Android. SberBox поступит в продажу в ближайшее время по цене 3490 руб. По предзаказу новинка обойдётся в 1990 руб.

Фото © youtube.com/СберТВ

Вторым железным продуктом стала домашняя мультимедийная станция SberPortal. Устройство представляет из себя гибрид смарт-динамика и планшета. SberPortal — первый в своём роде российский гаджет, но далеко не первый в мире. Совершенно очевидно, что Сбер позаимствовал концепцию у компании Amazon, которая выпустила уже четыре итерации подобных устройств под названием Echo Show.

Любопытно, что со SberPortal можно взаимодействовать не только с помощью касаний и голосовых команд, но и с помощью жестов. С их помощью можно запускать приложения, управлять интерфейсом или взаимодействовать с персонажами видеоигр. Движения распознаются встроенной камерой, которую всегда можно прикрыть специальным колпачком. Так Сбер напоминает, что он помнит про конфиденциальность своих клиентов. Ещё камера пригодится для видеозвонков. Во время них камера фокусируется на лице пользователя.

SberPortal появится в продаже в ближайшее время. Цена пока не раскрывается. Однако известно, что по предзаказу устройство обойдётся дешевле.

К слову, о подписке...

Помимо SberPortal у российского банка и Amazon появилось ещё одно сходство — подписка под названием Prime. Только если у американцев она распространяется лишь на видеосервис, то у Сбера — на всё и сразу.

Фото © youtube.com/СберТВ

Что получит подписчик SberPrime: базовый тариф в онлайн-кинотеатре;

доступ к музыкальному сервису "Звук";

бесплатную доставку из "СберМаркета";

скидку 10% на 10 заказов в Delivery Club;

30 ГБ в облачном хранилище "СберДиск";

скидку 10% на все заказы в "Ситимобил";

скидку 15% на все услуги MVNO "СберМобайл".

Сколько стоит подписка SberPrime? Первые 30 дней бесплатно, а после — 199 руб. в месяц. На старте годовая подписка обойдётся пользователям Сбера в 999 руб. (или 83 руб. 25 коп. в месяц). Оплатить подписку можно баллами "Спасибо". То есть в теории активные пользователи Сбербанка могут пользоваться подпиской бесплатно.

Очень интригует обещание постоянно расширять количество бонусов для подписчиков. В этом плане у Сбера потенциал больше, чем у любого другого IT-гиганта. Поскольку именно бизнес-партнёров у Сбербанка до неприличия много.

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После презентации в соцсетях развернулась дискуссия относительно её качества. На наш взгляд, получилось неплохо. Как минимум в плане визуализации. Сбер отказался от приевшегося формата, в котором топ-менеджеры скучно комментируют слайды за спиной. Вместо этого компания сняла большое попурри из рекламных роликов со спецэффектами, артистами и разными декорациями.

К слову, об артистах. Сбер наверняка хотел охватить максимально широкую аудиторию: и стар и млад. Поэтому пригласил максимально узнаваемых людей: Кристину Асмус, Валерию, Диму Билана, Михаила Боярского и не только. Однако все эти люди почти наверняка далеки от мира технологий. А посему интерес и радость гости Сбера изображали, словно ведущие телемагазина. Зрителю же поверить в неестественные эмоции сложно. Что, впрочем, мелочь, поскольку презентация — лишь реклама, а не голливудское кино.