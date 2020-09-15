Оглавление Что случилось? Для чего Nvidia нужен новый актив? Последний гвоздь в крышке гроба китайской электроники Неоспоримое доминирование США на рынке полупроводников неизбежно?

Что случилось?

После долгой цепочки слухов Nvidia всё же объявила о выкупе ARM у компании SoftBank. Сумма сделки — 40 миллиардов долларов. Процедура поглощения, как ожидается, может растянуться на 18 месяцев. Компаниям придётся уладить массу бюрократических формальностей. Самыми крупными из них являются проверки антимонопольными регуляторами США, Великобритании, Евросоюза и Китая.

Напомним, ARM является крупнейшим владельцем лицензий на производство мобильных процессоров. Номинально ARM причастна к созданию не только каждого смартфона, которых ежегодно выпускается более миллиарда штук, но и каждого промышленного или домашнего умного устройства. ARM — уникальная компания: её стратегическая ценность намного выше, чем экономическая.

Nvidia, в свою очередь, является крупнейшим в мире производителем графических процессоров для компьютеров, консолей и серверов. Очень много внимания последнее время компания уделяет облачным технологиям и экспериментам в сфере искусственного интеллекта.

Для чего Nvidia нужен новый актив?

Собственно, по словам гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга, первым делом они привяжут "передовые технологии ИИ к обширной экосистеме ARM". С помощью нового актива Nvidia планирует внедрить свои продукты во все сферы IT, где её раньше не было или она была представлена слабо, начиная от умных автомобилей и заканчивая умными счётчиками воды и электричества. Но куда важнее то, что, приобретая ARM, Nvidia покупает себе выход сразу на несколько рынков, считает директор по распространению технологий "Яндекса" Григорий Бакунов.

Фото © Christian Petersen / Getty Images

Сегодня производителем центральных процессоров номер один является Intel. Однако преимущество это сохраняется в первую очередь за счёт домашних станций — персональных компьютеров и ноутбуков. Определённая доля у бренда есть и в нише серверной инфраструктуры. Царством же мобильных процессоров управляет ARM. Так вот, покупая ARM, компания Nvidia делает ход конём, который позволит ей если не возглавить оба рынка, то уж точно стать серьёзным игроком на них.

— Доля Intel на рынке домашних компьютеров и на рынке серверов постепенно тает. Потому что и в этих областях многие производители начинают пробовать ARM как основные системы. Ярким проявлением этой тенденции является недавнее заявление Apple о переводе своих компьютеров именно на процессы ARM. Исходя из этого напрашивается вывод, что процессоры ARM — это суперперспективное направление, — говорит Григорий Бакунов.

Из этого следует, что в мире недалёкого будущего, где большинство вычислительных систем будет работать на процессорах ARM, все производители электроники так или иначе окажутся клиентами Nvidia.

Последний гвоздь в крышке гроба китайской электроники

ARM, несмотря на свою критическую важность для всей индустрии электроники, до последнего сохраняла политический нейтралитет. Например, в период обострения торговой войны между США и Китаем ARM, будучи британской организацией с японским акционером в лице SoftBank, не встала на сторону Дональда Трампа и не прекратила сотрудничество с той же Huawei.

Сейчас же ARM становится полностью американской компанией. В сообщении о сделке Nvidia, положа руку на сердце, обещает сохранить модель открытого лицензирования ARM и не шантажировать клиентов британской компании. Мол, в этом плане у Nvidia только одна цель — приумножить свой список клиентов.

Обещания — это, конечно, хорошо, но благодаря Google мы знаем, что, какой бы большой американская IT-корпорация ни была, её слово ничто против слова президента США. Напомним, осенью прошлого года Дональд Трамп использовал Google в качестве рычага давления на Китай: компанию Huawei оставили без доступа к сервисам Google.

Сможет ли Вашингтон надавить и на Nvidia? Учитывая, что торговая война не утихает и ту же Huawei по указке США продолжают обкладывать санкциями, можно предположить, что это произойдёт. И если так случится, то тогда Huawei уже точно несдобровать. Поскольку, в отличие от сервисов Google, своей архитектурой процессоров разжиться если не невозможно, то точно очень сложно.

Григорий Бакунов считает, что, если бы США хотели, они бы уже использовали ARM в своих целях. Поскольку Великобритания исторически воюет на одной стороне с Америкой. Однако, рассуждая о будущем, Григорий не исключает, что американцы воспользуются обновлённой Nvidia как палкой, которой ударят по рукам китайцев.

— В первую очередь потому, что соблазн слишком велик. В руках американской компании оказывается огромный ресурс, контролирующий буквально все современные мобильные телефоны. Я думаю, сейчас есть меньше одного процента мобильных телефонов, которые не используют эти процессоры. Настолько велико плечо давления, — говорит эксперт.

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик компании Mobile Research Group, ни на йоту не сомневается, что обновлённую Nvidia рано или поздно применят против Поднебесной. — Сегодня Китай де-факто хотят лишить всей микроэлектроники, которая у них есть. Уничтожить компанию Huawei и подобные компании рангом пониже, — говорит эксперт. Он сомневается, что американцы добьются своего, и в то же время уверен, что для китайской промышленности настали тяжёлые времена.

Неоспоримое доминирование США на рынке полупроводников неизбежно?

Сложно сказать. Как минимум потому, что весь мир переживает большие перемены — утверждать что-либо наверняка в такой обстановке невозможно. Однако всем очевидно, что за этой суматохой последует переход в новую эпоху — эпоху цифровой экономики. И, чтобы не сгинуть в новых условиях, страны затеяли пассивную войну за главные ресурсы будущего — цифровые технологии и всё, что с ними связано. Полупроводники, нейросети, квантовые вычисления, пользователи и не только.

Фото © Depositphotos

Совершенно очевидно, что главные силы в этом противостоянии — США и Китай. Это не значит, что остальные будут безучастно наблюдать за тем, как у них выскабливают все богатства завтрашнего дня. Сделка ARM и Nvidia требует подтверждения от антимонопольных ведомств США, Великобритании, Евросоюза и Китая.

В самом начале эту процедуру мы обозвали формальностью. Но именно в этом месте, где мало кто ожидает подвоха, сделка может застопориться. Если с США и Великобританией всё понятно, то с одобрением ЕС могут возникнуть проблемы. Если вы читали наш текст про стероидный рост Apple, то знаете, что Евросоюз в последнее время не очень рад сосредоточению всего жира цифровой экономики в США. Похожего мнения придерживается и Эльдар Муртазин.

— Сейчас не только Китай, но и другие игроки не в восторге от этой сделки. Потому что концентрация гигантской власти в руках одной страны — это, мягко говоря, не самый лучший процесс. Поэтому нужна будет альтернатива. Альтернатива, возможно, возникнет, но это дело не одного года, — говорит эксперт.

К слову, об альтернативе. Почти наверняка она зародится в Китае, который, скорее всего, сделку не одобрит. Потому что ещё в мае Си Цзиньпин объявил об инвестировании 1,4 триллиона долларов в создание в Поднебесной полного и независимого цикла производства микропроцессоров. Это гигантская сумма, которая пойдёт на воплощение не менее гигантских амбиций.