Дерево без корня. Huawei рассказала, чего не хватает Harmony OS для победы над Google и Apple

В Китае прошёл первый день Huawei Developer Conference 2020 (HDC). HDC — это серия мероприятий, в рамках которых Huawei отчитывается о достижениях за минувший год и делится планами на будущий. Одним из громких анонсов текущего ивента стала вторая версия операционной системы Harmony OS. Версия собственной операционной системы, которую увидят уже не только китайские пользователи. Рассказываем всё, что стало известно о продукте.

Договоримся на берегу — про детали Harmony OS сказано будет немного. По ряду причин. Во-первых, HDC — это не консьюмерская вечеринка в духе презентации Apple, а серьёзная конференция именно что для разработчиков. Поэтому показывали топ-менеджеры Huawei не столько обложку Harmony OS, сколько её содержимое: девкиты, API, среды для разработки и т.д. Количество юзер-кейсов было сведено к минимуму.

Во-вторых, едва ли стоит воспринимать Harmony OS конкурентом iOS и Android в привычном смысле. После глобального запуска Harmony OS жизнь владельцев техники Huawei и Honor не изменится на до и после в один день. Переход будет очень плавным. Он уже начался. Ровно в тот момент, когда Google отрезала Huawei от своих сервисов.

Что делает Android тем самым Android? Вероятно, бесконечные службы Google, к которым обращаются встроенные приложения или приложения Google Play при той или иной задаче (навигация, покупки, авторизация и т.д.). Что будет, если из Android вынуть все эти сервисы? Получится голая операционная система. Именно такой и стала EMUI осенью прошлого года.

Именно с того момента Huawei активно работает над тем, чтобы заткнуть все дыры, образовавшиеся в EMUI после ампутации сервисов Google. Наполнителем этих пустот стали собственные программы компании — Huawei Mobile Services. Собственно, EMUI, в которой заменили сервисы Google, является репетицией перед запуском Harmony OS.

В-третьих, альтернативных сервисов, которые просто хорошо работают, недостаточно, чтобы сломать дуополию Android и iOS. Нужна киллер-фича. Поворотом, на котором Huawei решила обойти iOS и Android, называется экосистема. Поэтому Harmony OS — операционная система не только для смартфонов, а для всего и сразу: от духовки на кухне, до автомобиля в гараже.

Фото © Huawei

Однако экосистема не строится за один год, и она не строится силами одной компании. А так как Harmony OS начала развиваться именно год назад, ни Huawei, ни её партнёрам сегодня практически нечего показать. Единственное, о чём Huawei готова сегодня говорить бесконечно долго, — это модули Harmony OS, инструменты разработки приложений под неё же и преимущества работы с ней (открытость, поддержка, деньги). Впрочем, "практически ничего" — не значит "совсем ничего".

Один — за всех, и все — за одного

Как мы уже отметили выше, перед Harmony OS стоит сверхзадача — стать ОС, объединяющей смартфоны, компьютеры, носимую электронику, телевизоры и прочую домашнюю утварь. Huawei не первая, кто влипает в эту утопию. Утопией такую идею мы считаем потому, что невозможно сделать ОС, которая похожа и при этом удобна на всех устройствах сразу.

Но Huawei считает, что ей удастся преодолеть этот барьер, если она не будет пытаться замастырить, например, "2ГИС" в смарт-часы целиком, а оставит им только одну функцию приложения, наиболее подходящую. Допустим, человек проложил на смартфоне маршрут и двинулся в путь. В обычной ситуации он бы шёл, уткнувшись носом в экран, чтобы не пропустить нужный поворот. Но с Harmony OS направление контролируют смарт-часы. Они оповещают пользователя о нужном повороте и указывают направление. Причём разработчикам "2ГИС" для этого не придётся делать отдельное приложение для часов. Достаточно будет воткнуть в утилиту готовый модуль Huawei, предусмотренный для описанного сценария.

Фото © Huawei

Интересная связка может быть у смартфона с телевизором. Huawei привела пример из образовательной среды. Допустим, на телевизоре, как на школьной доске, выводятся условия задачи. Ученик, которому предстоит её решить, расписывает вычисления на смартфоне, и они тут же появляются на экране телевизора в нужных местах. Для дистанционного образования самое то. В другом примере смартфоны используются как контроллеры в видеоиграх.

Фото © Huawei

Более приземлённый пример использования Harmony OS в связке "смартфон+телевизор". Человек общается в чате. Ему присылают фотографию или видео. Если рядом находится телевизор на Harmony OS, смартфон автоматически предложит вывести изображение или видео на большем экране.

Автомобили тоже получат апдейт. На этот сегмент Huawei в принципе делает большую ставку. Нынешний автомобильный блок управления HiCar уже адаптирован под автомобили 20 с лишним марок (в основном китайских). Для HiCar написано больше 30 утилит. В авто Harmony OS должна проявить себя так же, как и с часами: оставить дополнительному экрану только тот кусок приложения, запущенного на смартфоне, который принесёт наибольшую пользу водителю и не будет его отвлекать.

Фото © Huawei

Важно понимать, что для всех этих примеров не требуется наличия одного и того же приложения на всех устройствах сразу. Достаточно одной ОС. Её адаптивный интерфейс самостоятельно делегирует наиболее подходящие функции тому или иному устройству. Соединение происходит бесшовно: без дозагрузок и пауз.

Никакой монополии — только конкуренция

Важной особенностью Harmony OS является полная открытость. Воспользоваться модулями операционной системы и инструментами Huawei могут разработчики почти любых смарт-устройств и абсолютно бесплатно. Что, признаться, довольно иронично, ведь в своё время именно с безграничной доступности и началась популярность Android. Huawei решила повторить успех Android, но не ограничиваясь при этом смартфонами.

Уже сегодня код Harmony OS доступен для производителей всех смарт-устройств с объёмом памяти от 128 Кб до 128 Мб. В апреле 2021 г. пул расширится устройствами с объёмом памяти до 4 Гб. С октября 2021 г. доступ к Harmony OS получит уже вся техника без ограничений.

Ну и раз уж мы заговорили о датах. Бета-версию Harmony OS для смартфонов разработчики получат уже в декабре текущего года. В свет смартфоны на Harmony OS выйдут уже в следующем году. Поддержку получат как устройства нового поколения, так и предыдущих. Huawei в принципе гордится продолжительностью поддержки своих устройств. К примеру, до EMUI 11, последней версии оболочки, обновится 90% устройств, которые работают на EMUI 10.

Устройством с Harmony OS может стать что угодно. На презентации привели пример с духовкой. Умная печь в зависимости от выбранного на смартфоне рецепта сама подбирает температурный режим и время готовки. Водяной кулер с модулем Harmony OS показывает объём воды и степень изношенности фильтров. В числе партнёров уже числятся такие компании, как Midea, Joyoung, Robam и не только.

Фото © Huawei

Ни одного из этих вендоров Huawei не станет ограничивать своими надстройками или готовыми модулями. Компания, наоборот, ратует за то, чтобы разработчики использовали открытый код и бесплатные инструменты так, как им заблагорассудится. Компания лишь поможет оптимизировать чужие разработки. За прошлый год Huawei отработала более 600 тыс. обращений в службу поддержки от разработчиков и провела более 200 тыс. консультаций.

Huawei — это дерево без корня

Кажется, что у Huawei есть все ингредиенты успеха. Большая пользовательская база? Пожалуйста. На данный момент компания является самым крупным в мире поставщиком смартфонов и фитнес-браслетов, вторым в мире поставщиком смарт-часов и третьим в мире поставщиком планшетов. Почва удобрена как нельзя лучше.

Заинтересованность разработчиков? Тоже вроде как есть. На момент проведения HDC 2019 Huawei подписала 0,91 млн девелоперов, сегодня же их 1,8 млн. Количество приложений, в которые интегрированы сервисы Huawei, тоже выросло двукратно.

Фото © Huawei

Нравятся ли людям продукты? Ричард Ю, глава Huawei, сказал, что, если бы они не видели положительного фидбэка от пользователей, они бы не продолжали бороться за место на рынке мобильных экосистем. В подтверждение тому топ-менеджер привёл цифру 700 млн — столько сегодня пользователей у App Gallery — магазина приложений Huawei.

Однако при всей любви к большим цифрам Huawei не делает громких заявлений о свержении Android или iOS. Компания трезво оценивает своё положение. Ричард Ю говорит, что сегодня экосистема Huawei — это дерево без корня. У них есть крона в виде безграничной открытости, 56 девкитов (модули системных сервисов, графики, искусственного интеллекта, безопасности и не только) и почти 13 000 API. Но нет корня в виде аппаратной и программной поддержки сторонних производителей техники и разработчиков.