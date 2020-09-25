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Директор центра Гамалеи объяснил рост заболеваемости CoViD-19 в России

За последние сутки в стране было выявлено 7212 новых случаев инфекции.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Руководитель Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, который наблюдается в России в последние дни.

В беседе с РИА "Новости" специалист рассказал, что всему виной транспортные потоки, в которых пассажиры забывают про безопасную дистанцию, отсутствие витамина D, а также повышенная восприимчивость к болезням осенью.

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Гинцбург считает необходимым вакцинироваться от CoViD-19.

Напомним, по данным федерального оперштаба по мониторингу эпидемиологической ситуации, за последние сутки в стране зафиксировали более 7200 случаев заболевания коронавирусом. Из них 1560 выявили в Москве. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин объявил о возвращении части ограничительных мер для некоторых категорий граждан.

В свою очередь специалисты Роспотребнадзора призвали россиян избегать поездок на общественном транспорте и пребывания в местах большого скопления людей. В ведомстве напомнили о важности гигиены и защитных средств, а также посоветовали вести здоровый образ жизни с целью профилактики CoViD-19.

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