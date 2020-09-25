Директор центра Гамалеи объяснил рост заболеваемости CoViD-19 в России

Руководитель Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, который наблюдается в России в последние дни.

В беседе с РИА "Новости" специалист рассказал, что всему виной транспортные потоки, в которых пассажиры забывают про безопасную дистанцию, отсутствие витамина D, а также повышенная восприимчивость к болезням осенью.

Напомним, по данным федерального оперштаба по мониторингу эпидемиологической ситуации, за последние сутки в стране зафиксировали более 7200 случаев заболевания коронавирусом. Из них 1560 выявили в Москве. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин объявил о возвращении части ограничительных мер для некоторых категорий граждан.