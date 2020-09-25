Власти Москвы начали выводить из резерва койки для больных коронавирусом

На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве начали выводить из резерва койки для пациентов с CoViD-19. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

— Мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объёма коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов, — рассказала Ракова.

Заммэра назвала ситуацию с заболеваемостью в Москве общемировой тенденцией, добавив, что столичные больницы продолжают оказывать как плановые, так и экстренные медицинские услуги.