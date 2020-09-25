Власти Москвы начали выводить из резерва койки для больных коронавирусом

На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве начали выводить из резерва койки для пациентов с CoViD-19. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
— Мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объёма коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов, — рассказала Ракова.
Расширен список москвичей, которым рекомендовали соблюдать самоизоляциюТакая мера поможет существенно снизить риск распространения CoViD-19.
Заммэра назвала ситуацию с заболеваемостью в Москве общемировой тенденцией, добавив, что столичные больницы продолжают оказывать как плановые, так и экстренные медицинские услуги.
Напомним, за последние дни в Москве увеличилось число новых случаев коронавирусной инфекции. Это объясняется увеличением количества тестов на CoViD-19, наступлением сезона ОРВИ и рядом других факторов. На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возврате части ограничительных мер для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями и призвал компании переводить своих сотрудников на удалёнку.
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