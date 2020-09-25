Кипятили, сушили, придавали форму. Во Вьетнаме накрыли торговцев использованными презервативами — видео

Во Вьетнаме правоохранители конфисковали около 345 тысяч использованных презервативов, подготовленных на перепродажу. Медицинские изделия к повторной реализации готовила женщина — кипятила, сушила, придавала форму с помощью деревянного фаллоса, передаёт Reuters. За каждый килограмм кондомов она получала 13 рублей ($0,17).
Контрацептивы нашли на складе в провинции Биньзыонг. Их общий вес составил свыше 360 килограммов. Владелец помещения пояснил, что презервативы передавал неизвестный человек.
"Роскачество" назвало потенциально опасные презервативыПроверка показала определённую зависимость качества от цены.
В полиции не смогли назвать число презервативов, которое подозреваемые успели продать.
Ранее похожая история произошла в Китае. Там полицейские накрыли фабрику, где из использованных презервативов делали новые Durex.
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