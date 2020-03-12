"Роскачество" назвало потенциально опасные презервативы

Эксперты "Роскачества" провели исследование латексных мужских презервативов 17 торговых марок от 13 производителей и выяснили, что часть продукции является потенциально небезопасной. Об этом свидетельствуют данные, размещённые на сайте организации.

В исследовании приняли участие предметы мужской контрацепции из восьми стран. Это презервативы из Великобритании (Ganzo, Duett), Таиланда ("Гусарские", Okamoto, Contex), Китая ("Гороскоп любви", "Страсть", Durex), Германии (Masculan, Sico, Vizit), США (Playboy), Индии (In Time), России ("Гладиатор", Hasico, Torex) и Малайзии (Viva).

— Товары исследовались на 60 показателей, из них 49 связаны с безопасностью изделий. Это санитарно-гигиенические показатели, такие как дельта рН вытяжек, концентрация вредных веществ (таких как формальдегид, ацетон, метанол, акрилонитрил, тяжёлые металлы), — говорится в сообщении.

Согласно результатам, среди проверенных изделий есть такие, которые могут быть потенциально опасными для здоровья человека. Речь идёт о презервативах пяти торговых марок: "Гладиатор", "Гороскоп любви", "Страсть", Contex и "Гусарские". В первых трёх специалисты нашли высокое содержание цинка, а в остальных двух — изопропанола. Оба вещества потенциально токсичны.

Что касается теста на целостность упаковки, то её прошли все образцы. Однако у одного из товаров (торговой марки Duett) был обнаружен визуальный дефект — "слипшаяся складка", — из-за которого презерватив можно считать бракованным.

Кроме того, эксперты провели измерение длины и ширины изделий, чтобы выяснить, соответствуют ли размеры заявленным. Замечания экспертов к ширине изделий получили четыре торговые марки, по длине — одна. Ещё у трёх образцов выявлены отклонения как по длине, так и по ширине.

Исследование показало определённую зависимость, связанную с ценой товаров: чем дешевле презервативы, тем ниже их качество.

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