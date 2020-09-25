Подмосковные оперативники пресекли сходку криминальных авторитетов

В Подмосковье оперативники и бойцы отряда специального назначения "Гром" пресекли сходку участников уголовно-преступной среды, было задержано восемь человек. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мытищинский городской суд арестовал на 15 суток семерых из задержанных за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Восьмой находится под стражей по статье 91 УПК РФ. При нём были обнаружены свёртки с героином и метадоном. На мужчину завели уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.