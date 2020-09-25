Избитая петербургским водителем мать: Даже если я ударила его машину, это не повод набрасываться

Видео © LIFE

Петербурженка Анастасия Берчук, на которую накануне при детях набросился водитель, рассказала, что действительно могла ударить машину обидчика. Однако женщина считает, что это не должно было послужить веским поводом для столь агрессивного поведения по отношению к ней.

— Даже если я ударила его машину — это, я считаю, не повод вообще даже выходить из машины. У меня намерений стоять и "бодаться" с ним три часа не было вообще никаких, я собиралась уже уходить в тот момент на самом деле, даже ни на секунду не задерживалась после этого. Побить меня при детях за то, что он защищал свою машину, свою железяку, это недостойно мужчины, — рассказала Анастасия в беседе с Лайфом.

Женщина скептически отнеслась к решению суда, который решил не арестовывать её обидчика, и добавила, что теперь опасается, так как наслышана о его агрессивном поведении. Она также рассказала, что после произошедшего чувствует себя нормально, но переживает за детей, которые были шокированы инцидентом.