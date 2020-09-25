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"Девочки были бы живы". Адвокат Кучерена рассказал, что могло бы остановить рыбинского маньяка

Гость шоу "Дайте сказать!" занял принципиально жёсткую позицию по отношению к матери убитых детей.

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Кучерена комментирует дело рыбинского маньяка в шоу "Дайте сказать!"

Адвокат Анатолий Кучерена считает, что трагедии в Рыбинске, где ранее судимый мужчина жестоко расправился над двумя девочками, можно было бы избежать, если бы их мать более избирательно относилась к своему окружению. Такую точку зрения он высказал в беседе с ведущими шоу "Дайте сказать!".

Силовики о нём даже не знали. Рыбинский маньяк досрочно вышел из тюрьмы почти за год до расправы над детьми, но на учёт так и не встал

Теперь местных правоохранителей проверят на предмет исполнения служебных обязанностей и небрежного отношения к службе.

Ну, давайте всё-таки расскажем, каким образом у этого маньяка оказались в руках эти девочки, рассуждает адвокат. — Потому что он познакомился с женщиной по Интернету, насколько вот я знаю, и, соответственно, женщина, не глядя, не зная, кто это, берёт этих очаровательных маленьких девчонок и везёт их куда-то там, для того чтобы устроить свою личную жизнь.

Кучерена отметил, что обвинять в произошедшем саму женщину ему не хочется, поскольку она столкнулась со страшным горем. И тем не менее, с его слов, эта история может стать для многих печальным примером того, как женщины из-за личной неустроенности могут забыть о том, что они несут ответственность за своих детей.

"Раскаиваюсь! Не понимаю, почему сделал". СКР показал кадры допроса рыбинского маньяка

Ранее мужчина признался, что употреблял алкоголь перед жестокой расправой над детьми.

Пусть меня мама девочек простит, но это попустительство с её стороны, кто бы мне что ни говорил. Я всё понимаю, надо устраивать личную жизнь. Это естественный процесс, но так вот надеть мешок на голову и лететь куда-то, взяв этих девочек под мышку, к постороннему человеку, я этого не понимаю. Если бы не было такого поведения, девочки были бы живы, — заключил он.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать!" с Кучереной смотрите здесь.

Как сообщал Лайф, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно 15 сентября. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель надругался над детьми, жестоко расправился с ними, расчленил тела своих жертв, а затем сбежал. Спустя три дня преступника задержали в том же микрорайоне, где было совершено преступление. Выяснилось, что 40-летний Виталий Молчанов уже был судим за тяжкие преступления. Он дал признательные показания.

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