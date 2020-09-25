"Девочки были бы живы". Адвокат Кучерена рассказал, что могло бы остановить рыбинского маньяка

Кучерена комментирует дело рыбинского маньяка в шоу "Дайте сказать!"
Адвокат Анатолий Кучерена считает, что трагедии в Рыбинске, где ранее судимый мужчина жестоко расправился над двумя девочками, можно было бы избежать, если бы их мать более избирательно относилась к своему окружению. Такую точку зрения он высказал в беседе с ведущими шоу "Дайте сказать!".
Силовики о нём даже не знали. Рыбинский маньяк досрочно вышел из тюрьмы почти за год до расправы над детьми, но на учёт так и не всталТеперь местных правоохранителей проверят на предмет исполнения служебных обязанностей и небрежного отношения к службе.
— Ну, давайте всё-таки расскажем, каким образом у этого маньяка оказались в руках эти девочки, — рассуждает адвокат. — Потому что он познакомился с женщиной по Интернету, насколько вот я знаю, и, соответственно, женщина, не глядя, не зная, кто это, берёт этих очаровательных маленьких девчонок и везёт их куда-то там, для того чтобы устроить свою личную жизнь.
Кучерена отметил, что обвинять в произошедшем саму женщину ему не хочется, поскольку она столкнулась со страшным горем. И тем не менее, с его слов, эта история может стать для многих печальным примером того, как женщины из-за личной неустроенности могут забыть о том, что они несут ответственность за своих детей.
"Раскаиваюсь! Не понимаю, почему сделал". СКР показал кадры допроса рыбинского маньякаРанее мужчина признался, что употреблял алкоголь перед жестокой расправой над детьми.
— Пусть меня мама девочек простит, но это попустительство с её стороны, кто бы мне что ни говорил. Я всё понимаю, надо устраивать личную жизнь. Это естественный процесс, но так вот надеть мешок на голову и лететь куда-то, взяв этих девочек под мышку, к постороннему человеку, я этого не понимаю. Если бы не было такого поведения, девочки были бы живы, — заключил он.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать!" с Кучереной смотрите здесь.
Как сообщал Лайф, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно 15 сентября. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель надругался над детьми, жестоко расправился с ними, расчленил тела своих жертв, а затем сбежал. Спустя три дня преступника задержали в том же микрорайоне, где было совершено преступление. Выяснилось, что 40-летний Виталий Молчанов уже был судим за тяжкие преступления. Он дал признательные показания.
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