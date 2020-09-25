"Девочки были бы живы". Адвокат Кучерена рассказал, что могло бы остановить рыбинского маньяка

Кучерена комментирует дело рыбинского маньяка в шоу "Дайте сказать!"

Адвокат Анатолий Кучерена считает, что трагедии в Рыбинске, где ранее судимый мужчина жестоко расправился над двумя девочками, можно было бы избежать, если бы их мать более избирательно относилась к своему окружению. Такую точку зрения он высказал в беседе с ведущими шоу "Дайте сказать!".

— Ну, давайте всё-таки расскажем, каким образом у этого маньяка оказались в руках эти девочки, — рассуждает адвокат. — Потому что он познакомился с женщиной по Интернету, насколько вот я знаю, и, соответственно, женщина, не глядя, не зная, кто это, берёт этих очаровательных маленьких девчонок и везёт их куда-то там, для того чтобы устроить свою личную жизнь.

Кучерена отметил, что обвинять в произошедшем саму женщину ему не хочется, поскольку она столкнулась со страшным горем. И тем не менее, с его слов, эта история может стать для многих печальным примером того, как женщины из-за личной неустроенности могут забыть о том, что они несут ответственность за своих детей.

— Пусть меня мама девочек простит, но это попустительство с её стороны, кто бы мне что ни говорил. Я всё понимаю, надо устраивать личную жизнь. Это естественный процесс, но так вот надеть мешок на голову и лететь куда-то, взяв этих девочек под мышку, к постороннему человеку, я этого не понимаю. Если бы не было такого поведения, девочки были бы живы, — заключил он.