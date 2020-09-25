"Спокойной ночи, малыши!" по-белорусски. Детям показали свержение властолюбивого мишки лисой-оппозиционеркой — видео

В белорусской детской передаче "Калыханка", аналоге программы "Спокойной ночи, малыши!", вечером 24 сентября показали сценку со свержением властолюбивого мишки Топы. Игрушка сидела на троне, хвасталась короной и тем, что теперь всем отдаёт приказы.

Фея снов (ведущая Елена Бикренева) и лисичка Яна, одетая в бело-красно-белое платье, попросили у мишки немного посидеть на троне, на что получили жёсткий ответ.

— Сидеть здесь могу только я! Вы корону видели? И не хихикайте, вы мне думать мешаете, — заявил Топа.

Сценка закончилась падением медведя с шаткого трона. В итоге место "правителя" заняла лисичка Яна. После этого маленьким зрителям показали мультик про чешского крота.

Ведущая программы сообщила в "Инстаграме", что в эфир вышел старый выпуск "Калыханки", однако потом удалила пост, отмечает reform.by.