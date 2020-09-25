"Спокойной ночи, малыши!" по-белорусски. Детям показали свержение властолюбивого мишки лисой-оппозиционеркой — видео

В белорусской детской передаче "Калыханка", аналоге программы "Спокойной ночи, малыши!", вечером 24 сентября показали сценку со свержением властолюбивого мишки Топы. Игрушка сидела на троне, хвасталась короной и тем, что теперь всем отдаёт приказы.
Фея снов (ведущая Елена Бикренева) и лисичка Яна, одетая в бело-красно-белое платье, попросили у мишки немного посидеть на троне, на что получили жёсткий ответ.
— Сидеть здесь могу только я! Вы корону видели? И не хихикайте, вы мне думать мешаете, — заявил Топа.
Сценка закончилась падением медведя с шаткого трона. В итоге место "правителя" заняла лисичка Яна. После этого маленьким зрителям показали мультик про чешского крота.
"Не то обида, не то претензии". Лукашенко ответил на упрёки по поводу тайной инаугурацииОтдельные государства заняли в отношении республики неконструктивную позицию, указал он.
Ведущая программы сообщила в "Инстаграме", что в эфир вышел старый выпуск "Калыханки", однако потом удалила пост, отмечает reform.by.
— Кому сказать — не поверят... что это старая программа! — написала Бикренева.
Напомним, 23 сентября в Минске внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.
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