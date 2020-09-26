Экс-премьер Японии Абэ рассказал о самом близком моменте к заключению мирного договора с Россией

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна была близка к заключению мирного договора с Россией осенью 2018 года. Об этом он рассказал в интервью газете "Никкэй".

— Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, чьё содержание было бы направлено уже на заключение [договора], — отметил Абэ.

Уточняется, что бывший глава японского правительства рассчитывал, что в этом случае нужно будет распустить обе палаты парламента, чтобы "узнать волю народа".

Кроме того, Абэ, говоря о визите президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года, подчеркнул, что у российского лидера "было намерение активно прийти к решению". А про встречу с Путиным в Сингапуре в ноябре 2018 года экс-премьер Японии сказал, что тогда страны "были наиболее близки" к заключению мирного договора.

Однако подписание договора не состоялось, в том числе, как утверждает Синдзо Абэ, из-за "усиления противостояния США и России". Он добавил, что "это стало отдельным элементом после вхождения Крыма в состав РФ".

Стоит отметить, что Абэ покинул пост премьер-министра Японии 16 сентября. Ключевой причиной стало ухудшение его здоровья. Он находился во главе правительства страны рекордные 3188 дней.