Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна была близка к заключению мирного договора с Россией осенью 2018 года. Об этом он рассказал в интервью газете "Никкэй".
— Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, чьё содержание было бы направлено уже на заключение [договора], — отметил Абэ.
Уточняется, что бывший глава японского правительства рассчитывал, что в этом случае нужно будет распустить обе палаты парламента, чтобы "узнать волю народа".
"Они не вернутся к нам никогда". Японцев возмутило резкое ускорение "россиизации" Южных КурилВпрочем, среди жителей Страны восходящего солнца были и те, кто положительно отнёсся к развитию инфраструктуры территории.
Кроме того, Абэ, говоря о визите президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года, подчеркнул, что у российского лидера "было намерение активно прийти к решению". А про встречу с Путиным в Сингапуре в ноябре 2018 года экс-премьер Японии сказал, что тогда страны "были наиболее близки" к заключению мирного договора.
Однако подписание договора не состоялось, в том числе, как утверждает Синдзо Абэ, из-за "усиления противостояния США и России". Он добавил, что "это стало отдельным элементом после вхождения Крыма в состав РФ".
Стоит отметить, что Абэ покинул пост премьер-министра Японии 16 сентября. Ключевой причиной стало ухудшение его здоровья. Он находился во главе правительства страны рекордные 3188 дней.
Напомним, споры России и Японии о принадлежности Южных Курил продолжаются с середины прошлого века, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению. Впрочем, и многие простые японцы сомневаются, что их страна получит когда-нибудь эти территории.
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