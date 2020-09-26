В США пенсионерка с ружьём задержала вора-домушника, который пытался её ограбить

Пожилая жительница США по имени Сэнди в одиночку смогла задержать вора-домушника, который вечером 20 сентября вломился к ней в дом и пытался ограбить. Об этом сообщает Daily Мail.

По данным журналистов, злоумышленник пытался тайком пробраться на участок к женщине, однако на него обратила внимание собака. Когда сама хозяйка подошла к двери проверить, всё ли в порядке, незваный гость попытался скрыться.

В этот момент женщина не растерялась и достала ружьё, после чего горе-грабитель оказался в ловушке. Так они оба и простояли до приезда полицейских. При этом, когда юношу уже задерживали, бабуля решила не подавать на него заявление в полицию, чтобы не ломать жизнь. В итоге стражи порядка его просто отпустили.