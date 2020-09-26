Эксперт сообщил, чего ни в коем случае нельзя говорить незнакомцам по телефону

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов заявил, что по телефону не следует сообщать никакую личную информацию, в том числе номера банковских карт, CVC-коды, коды из СМС или паспортные данные. Эксперт в беседе с агентством "Прайм" отметил, что если кто-то позвонил якобы из банка, то сообщать вообще ничего не стоит, в том числе и кодовое слово.

Кроме того, Куканов заметил, что не стоит доверять легенде про подтверждающие слова вроде "да", которые нельзя произносить, отвечая на звонок, чтобы злоумышленники их не записали, а потом не взяли кредит или не сделали перевод денег, выполнив голосовое подтверждение личности.

— На самом деле для всех серьёзных операций требуется двухфакторная аутентификация — и тут злоумышленнику потребуется ещё как минимум владеть вашим номером телефона, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что для живого общения с оператором использование заранее записанных фраз также принесёт мало пользы. Однако, как уточнил Куканов, кодовое слово и "я подтверждаю" лучше не говорить незнакомцам по телефону, а вот "да" можно произносить смело.

— Теоретически мошенники могут смонтировать утвердительные ответы с другими репликами и потом шантажировать этим монтажом. На практике, однако, это крайне маловероятный и легко опровергаемый сценарий, — резюмировал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.