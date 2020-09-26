Премьера Израиля обвинили в том, что он возит в США чемоданы с грязным бельём ради бесплатной стирки

Во время визитов в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга неоднократно привозили с собой чемоданы с грязной одеждой для бесплатной стирки и химчистки. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

— Большинство политиков разбиваются в лепёшку, чтобы скрыть своё грязное бельё. Но не таков премьер-министр Биньямин Нетаньяху, — так начинается статья американского издания.

Как утверждает собеседник The Washington Post, премьер Израиля и его жена являются единственными гостями главы Белого дома, которые злоупотребляли этой привилегией.

— Чета Нетаньяху — единственные, кто привозит нам на чистку буквально чемоданы с грязным бельём. После нескольких визитов стало ясно, что они делают это намеренно, — отметил один американский чиновник, имя которого не указывается.

При этом представители Нетаньяху опровергли информацию о том, что израильский премьер злоупотребляет услугами прачечных в других странах. Они назвали обвинения абсурдными.

В Посольстве Израиля в США также заявили, что заявления о злоупотреблении Нетаньяху американской прачечной — это попытка омрачить успех соглашения о нормализации отношений, которое Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали в Белом доме на прошлой неделе. Там уточнили, что во время последней поездки в США потребности Нетаньяху в стирке были "относительно скромными".

— Во время этого визита, например, он не пользовался услугами химчистки, ему постирали только пару рубашек для публичных встреч. Также для этих встреч были отутюжены костюм премьер-министра и платье госпожи Нетаньяху. Ах да, пара пижам, в которых премьер-министр находился во время 12-часового полёта из Израиля в Вашингтон, тоже были постираны, — говорится в заявлении посольства.