Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Премьера Израиля обвинили в том, что он возит в США чемоданы с грязным бельём ради бесплатной стирки

Представители политика назвали эти заявления абсурдными.

184
Post cover

Фото © ТАСС / EPA

Во время визитов в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга неоднократно привозили с собой чемоданы с грязной одеждой для бесплатной стирки и химчистки. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Большинство политиков разбиваются в лепёшку, чтобы скрыть своё грязное бельё. Но не таков премьер-министр Биньямин Нетаньяху, — так начинается статья американского издания.

Как утверждает собеседник The Washington Post, премьер Израиля и его жена являются единственными гостями главы Белого дома, которые злоупотребляли этой привилегией.

Чета Нетаньяху — единственные, кто привозит нам на чистку буквально чемоданы с грязным бельём. После нескольких визитов стало ясно, что они делают это намеренно, — отметил один американский чиновник, имя которого не указывается.

В Израиле объявили дату следующего слушания по делам Нетаньяху

Премьер-министра подозревают в коррупции и обмане общественного доверия.

При этом представители Нетаньяху опровергли информацию о том, что израильский премьер злоупотребляет услугами прачечных в других странах. Они назвали обвинения абсурдными.

В Посольстве Израиля в США также заявили, что заявления о злоупотреблении Нетаньяху американской прачечной — это попытка омрачить успех соглашения о нормализации отношений, которое Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали в Белом доме на прошлой неделе. Там уточнили, что во время последней поездки в США потребности Нетаньяху в стирке были "относительно скромными".

Во время этого визита, например, он не пользовался услугами химчистки, ему постирали только пару рубашек для публичных встреч. Также для этих встреч были отутюжены костюм премьер-министра и платье госпожи Нетаньяху. Ах да, пара пижам, в которых премьер-министр находился во время 12-часового полёта из Израиля в Вашингтон, тоже были постираны, — говорится в заявлении посольства.

Добавим, что в 2016 году глава правительства Израиля уже подавал в суд на собственную администрацию и генпрокурора страны с целью запретить публиковать его расходы на прачечную. Тогда суд удовлетворил требование Нетаньяху.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.