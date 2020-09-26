Сериал "Ведьмак" остался без важного актёра из-за коронавируса

Второй сезон сериала "Ведьмак" от американской компании Netflix выйдет без участия актёра Туэ Ерстеда Расмуссена, который должен был исполнить роль Эскеля, друга главного героя. Об этом сам артист рассказал в соцсетях.

– Это, конечно, печально, но в целом я чувствую себя счастливым и благодарен за те дни, которые мне пришлось провести на съёмочной площадке в начале этого года, – написал он.

По словам Расмуссена, причиной такого решения стал перенос графика съёмок из-за мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По мнению экспертов, случившееся отразится на всём сериале, ведь какие-то сцены уже были сняты. Однако они уверены, что на исправление последствий не уйдёт много времени.