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Сериал "Ведьмак" остался без важного актёра из-за коронавируса

Он успел сняться в нескольких сценах перед уходом.

Второй сезон сериала "Ведьмак" от американской компании Netflix выйдет без участия актёра Туэ Ерстеда Расмуссена, который должен был исполнить роль Эскеля, друга главного героя. Об этом сам артист рассказал в соцсетях.

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При этом его бывшая жена не числится в должниках.

Это, конечно, печально, но в целом я чувствую себя счастливым и благодарен за те дни, которые мне пришлось провести на съёмочной площадке в начале этого года, – написал он.

По словам Расмуссена, причиной такого решения стал перенос графика съёмок из-за мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По мнению экспертов, случившееся отразится на всём сериале, ведь какие-то сцены уже были сняты. Однако они уверены, что на исправление последствий не уйдёт много времени.

Ранее Лайф сообщал, что режиссёр "Тор. Рагнарёк" и "Кролика Джоджо" снимет комедийный сериал о "джентльмене пиратов".

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