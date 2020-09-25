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В Германии разработали экспресс-тест на CoViD-19, показывающий результат за 40 минут

Предыдущая разработка этой же компании определяла наличие вируса за 2,5 часа.

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Фото © Shutterstock

Немецкая компания Bosch разработала экспресс-тест на CoViD-19, который показывает результат менее чем за 40 минут. Тестирование происходит на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) и на сегодняшний день является самым быстрым способом выявления вируса.

Bosch разработала новый экспресс-тест для своего аналитического прибора Vivalytic для выявления возбудителя SARS-CoV-2. Таким образом, результат теста надёжно устанавливается в течение 39 минут. В мире в настоящее время нет тестов быстрее, работающих на основе ПЦР, — говорится в пресс-релизе.

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Его эффективность доказана опытами на животных.

По словам разработчиков, точность тест-системы составляет 98% в случае, если человек инфицирован, и 100%, если тестируемый здоров. В компании считают, что наибольшей популярностью их разработка будет пользоваться на стоянках автобана и в аэропортах. Там добавили, что предыдущая система, созданная компанией, показывала результат спустя 2,5 часа после тестирования.

А на прошлой неделе президент США Дональд Трамп показал тест на коронавирус, который якобы может выявить инфекцию в организме всего за 15 минут. По его словам, конструкция новой американской разработки очень сложная, однако сама она так вовсе не выглядит.

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